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    • Memurlar
    • 21.03.2021 10:41
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    • 21.03.2021 10:41
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    61 akademik personel alımı yapacak

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına her gün yenileri ekleniyor. Güncel olarak eklenen son ilanlar arasında 'nin 61 akademik personel alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    İstinye Üniversitesi 61 akademik personel alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 61 yeni akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve pozisyonda görevlendirileceği de belirtildi.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuruda istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

    İşte İstinye Üniversitesi akademik personel alım ilanı için istenen belgeler:
    1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
    2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

    a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,
    b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

    3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,
    4- YÖK Formatlı özgeçmiş,
    5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
    6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
    7- ALES Sonuç Fotokopisi,
    8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
    9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
    10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
    11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
    12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
    13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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