Türk Telekom bünyesine en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. 2021 yılının ilk personel alımlarının başvuru detayları ve başvuru şartları sayfamızda. Yayımlanan personel alımı duyurusunda alınacak adayların istihdam edileceği kadrolar ve adaylarda aranan şartlara yer verildi. Türk Telekom bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. Farklı şehirlere ve farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular devam ediyor.
Akıllı Çözümler&Iot Platformları Uzmanı/Kd. Uzmanı
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Elektrik / Elektronik / Telekomünikasyon / Bilgisayar / Endüstri vb.),
Teknik ürün yönetimi ve teknik analistlik (iş analizi, sistem analizi) konularında deneyim sahibi,
IOT cihazları, mobil cihazlar, IP bazlı cihaz ve servisler hakkında teknik bilgi sahibi olan ve bu konulara merak duyan,
MQTT, Json, Pyton gibi güncel yazılım dillerine aşina olan ve bu dillerde yapılan kod satırlarını okuyabilme becerisine sahip,
Mikroservis mimarisi, webservis iletişimi, big data bileşenleri gibi yazılım konularında bilgi sahibi,
Sunum, iletişim, raporlama, ikna ve müzakere becerilerine sahip,
Min. 2 yıl iş tecrübesi,
İyi derecede İngilizce bilgisi,
Yeni teknoloji trendlerini takip eden; araştırmaya, yeni ürün ve servis fikirlere meraklı,
Takım çalışmasına ve farklı ekiplerle çalışmaya yatkın,
Müşteri ve çözüm odaklı,
Stres yönetiminde başarılı
Middleware Operation Senior Specialist
Mühendislikte Üniversite Derecesi (Bilgisayar Bilimi veya Elektronik Mühendisliği derecesi tercih edilir)
Benzer BT Operasyon Pozisyonlarında minimum 2 yıllık deneyim
İyi düzeyde Webolojik Yönetim Deneyimi
Oracle Service Bus, SOA Management Experience bir artı
İyi Java ve JVM Mimarisi bilgisi
Unix İşletim Sistemleri ve Unix komutları hakkında iyi bilgi
Oracle Database, SQL ve PL / SQL hakkında iyi bilgi
İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi
Takım Çalışmasında İyi, İyi İletişim ve Kişilerarası Beceriler
Raporlama ve Teknik Belgeleri Hazırlamaya Aşina
Yeni Teknolojileri Öğrenmeye Motive Olmak, Kendini / Kendini Sürekli Geliştirmek