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    • 21.03.2021 08:36
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    En az 5.000 TL maaşla , 2021 yılı personel alımı!

    En az 5.000 TL maaşla , 2021 yılı personel alımı ilanları yayımlandı. hakkında son dakika açıklaması geldi. Bir internet sayfası üzerinden yayımlanan personel alımında 8 kadroya personel alınacağına yer verilirken adayların başvurularını internet üzerinden yapması gerektiğine yer verildi. Türk Telekom personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylarda bazın şartlar arıyor. Türk Telekom'un alım yapacağı kadrolar ve ilan detayları sayfamızda verdik.

    takvim.com.tr
    En az 5.000 TL maaşla Türk Telekom, 2021 yılı personel alımı!

    Türk Telekom bünyesine en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. 2021 yılının ilk personel alımlarının başvuru detayları ve başvuru şartları sayfamızda. Yayımlanan personel alımı duyurusunda alınacak adayların istihdam edileceği kadrolar ve adaylarda aranan şartlara yer verildi. Türk Telekom bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. Farklı şehirlere ve farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular devam ediyor.

    Akıllı Çözümler&Iot Platformları Uzmanı/Kd. Uzmanı

    Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Elektrik / Elektronik / Telekomünikasyon / Bilgisayar / Endüstri vb.),
    Teknik ürün yönetimi ve teknik analistlik (iş analizi, sistem analizi) konularında deneyim sahibi,
    IOT cihazları, mobil cihazlar, IP bazlı cihaz ve servisler hakkında teknik bilgi sahibi olan ve bu konulara merak duyan,
    MQTT, Json, Pyton gibi güncel yazılım dillerine aşina olan ve bu dillerde yapılan kod satırlarını okuyabilme becerisine sahip,
    Mikroservis mimarisi, webservis iletişimi, big data bileşenleri gibi yazılım konularında bilgi sahibi,
    Sunum, iletişim, raporlama, ikna ve müzakere becerilerine sahip,
    Min. 2 yıl iş tecrübesi,
    İyi derecede İngilizce bilgisi,
    Yeni teknoloji trendlerini takip eden; araştırmaya, yeni ürün ve servis fikirlere meraklı,
    Takım çalışmasına ve farklı ekiplerle çalışmaya yatkın,
    Müşteri ve çözüm odaklı,
    Stres yönetiminde başarılı

    Middleware Operation Senior Specialist

    Mühendislikte Üniversite Derecesi (Bilgisayar Bilimi veya Elektronik Mühendisliği derecesi tercih edilir)
    Benzer BT Operasyon Pozisyonlarında minimum 2 yıllık deneyim
    İyi düzeyde Webolojik Yönetim Deneyimi
    Oracle Service Bus, SOA Management Experience bir artı
    İyi Java ve JVM Mimarisi bilgisi
    Unix İşletim Sistemleri ve Unix komutları hakkında iyi bilgi
    Oracle Database, SQL ve PL / SQL hakkında iyi bilgi
    İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi
    Takım Çalışmasında İyi, İyi İletişim ve Kişilerarası Beceriler
    Raporlama ve Teknik Belgeleri Hazırlamaya Aşina
    Yeni Teknolojileri Öğrenmeye Motive Olmak, Kendini / Kendini Sürekli Geliştirmek

        Üst Yönetim Ofis Asistanı

        Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
        İletişim yeteneği güçlü, koordinasyon ve operasyon yönü kuvvetli,
        Planlama iş takibi ve organizasyon konularına hakim,
        Protokol karşılama kurallarına hakim,
        Temsil kabiliyeti yüksek, dinamik, dış görünümüne özen gösteren,
        MS Office programlarına hakim,

        Proje Portföy Yöneticisi

        Üniversitelerin Bilgisayar/Elektronik/Endüstri Mühendisliği Fakültelerinden mezun
        3 yıl ve üzeri sektör, tercihen 2 yıl ve üzeri ürün yönetimi/analiz/test deneyimine sahip
        Teknik çözüm ve topolojiyi anlayan, hazırlayabilen; müşteriyi anlayıp, yönlendirme motivasyonuna sahip olan
        Analiz, Proje Yönetimi, Agile vb metodoloji bilgisine sahip
        Sürekli iyileşme, daha iyi yapabilme noktasında istekli
        İletişimi becerileri yüksek ve koordinasyon, planlama ve organizasyon yeteneği güçlü
        Analitik düşünme yeteneğine sahip, hedef odaklı problem çözme ve ikna kabiliyeti yüksek
        İyi bir takım oyuncusu olan
        İnsiyatif ve sorumluluk alma yetkinlikleri kuvvetli
        İyi derecede İngilizce bilen

        Rf Planlama & Optimizasyon Uzmanı

        Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Elektrik & Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun
        RF Optimizasyon pozisyonunda en az 2-3 yıl Telekom sektör deneyimi bulunan
        Huawei mobil teknoloji bilgisine sahip
        Drive Test, 2G,3G, 4,5G planlama/optimizasyon geçmişine sahip
        Görev yapacağı pozisyon ile ilgili doküman ve gelişmeleri takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip
        MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen
        Ekip çalışmasına yatkın, analitik, sonuç odaklı, problem çözme yetkinlikleri yüksek, detay çalışabilen, yeniliklere açık olan
        Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış
        Seyahat engeli olmayan
        Sahada ve yüksekte çalışmaya engeli olmayan
        İkameti İzmir yerleşik olan

        Sistem Entegrasyon Kıdemli Uzmanı

        Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve benzeri bölümlerin herhangi birinden mezun.
        SOAP-UI ve POSTMAN benzeri toollar kullanmış, SOAP ve Restful servisler konusunda bilgi sahibi.
        SQL/PL-SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
        Network teknolojileri (MPLS, VLAN, TCP/IP, QoS, VPN, Ethernet, DHCP, DNS, PPP vs.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
        MS Office programları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
        İş Analizi, Tasarım konularında deneyim sahibi,
        Yazılım test metodolojilerine hakim ve test süreçleri konusunda tecrübe sahibi,
        Json, XML teknolojileri konusunda deneyimli,
        SDLC süreçleri konusunda bilgi sahibi,
        Tercihen JAVA programlama dilinde bilgi ve deneyim sahibi
        Tercihen proje yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip
        Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,
        Planlama, organizasyon, dokümantasyon ve koordinasyon becerileri iyi,
        Takım çalışmasına ve farklı ekiplerle çalışmaya yatkın, iletişimi güçlü.

            Veritabanı Uzmanı

            Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik/Elektronik veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun,
            Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda 4 yıl tecrübe sahibi uzman,
            İlgili alanda OCP (Oracle Certified Professional) sertifikasyonuna sahip,
            Oracle RAC, Oracle Dataguard gibi yedeklilik yapıları konusuda tecrübeli,
            Oracle Exadata, Backup Recovery, Performance Tuning, Goldengate, Big Data teknolojileri konusunda deneyimli,
            Microsoft ve Linux işletim sistemlerinin yönetiminde deneyimli,
            TCP/IP ağ teknolojilerine hakim,
            Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi,
            Temel Network bilgi ve becerilerine sahip,
            Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetleri yüksek, insan ilişkileri kuvvetli,
            Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
            Raporlama alışkanlığı olan ve dokümantasyona önem veren,
            Yeni teknolojileri yakından takip eden, öğrenmeye, yenilikçi yaklaşımlara ve kendini geliştirmeye açık,
            İyi derecede İngilizce bilgisi olan.

            Veri Merk. Altyapı Oper. Teknik Personeli

            - En az 3 yıl Kritik Tesis ve/veya Veri Merkezlerinde tecrübe sahibi
            - Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine, İklimlendirme ve Soğutma bölümlerinin birinden mezun
            - AG, OG Sistemlerde manevra yetkinliği (EKAT Belgesi tercih sebebi) olan,
            - Elektrik ölçü aletlerini (multimetre, pens amper metre vb.) aktif kullanım,
            - Enerji yönetimi (Scada) sistemleri hakkında tecrübeli,
            - Topraklama hakkında bilgi sahibi,
            - Kesintisiz güç kaynakları ve jeneratör işletme ve bakımı konularında bilgi sahibi,
            - Enerji analiz/raporlamaları ve verimlilik konularında tecrübeli,
            - Microsoft Office Uygulamaları, Visio, Autocad programlarını kullanabilen,
            - B Sınıfı sürücü belgesi sahibi,
            - Ekip çalışmasına yatkın ve gelişime açık olan,
            - 7/24 esasına göre vardiyalı çalışacak

            BAŞVURU

            Türk Telekom'un yukarıdaki ilanlarına başvurular aşağıdaki sayfadan alınıyor:

            https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=188705&hc=T

            EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMLARI

            Türk Telekom bünyesinde kurulan ve şirketin çağrı merkezi olarak faaliyet göstermekte olan Assistt bünyesine en az lise mezunlarından personel alımları yapılıyor. Çağrı merkezlerine en az lise mezunlarından yapılan personel alımlarının başvuru şartları şu şekilde:

            Telefonda etkili iletişim kurabiliyor ve bundan keyif alıyorsan,
            Diksiyonuna ve ifade biçimine güveniyorsan,
            İç motivasyonun yüksekse ve hedef odaklıysan,
            Zaman yönetiminde hassas olduğunu düşünüyorsan,
            Vardiya sistemiyle günün farklı zaman dilimlerinde çalışmaya açıksan,
            Lise ve üzeri öğrenimini tamamladıysan,
            MS Office programlarını etkin şekilde kullanabiliyorsan,
            (Erkek adaylar için) Askerliğini tamamladıysan ya da en az 2 yıl tecil ettirdiysen,

            BAŞVURU

            Çağrı merkezlerine yapılan personel alımına başvurular ise aşağıdaki sayfadan alınıyor:

            https://assistt.hrpeak.com/ilan/site.aspx

            Linkleri kopyalayıp yeni sekmede açarak başvurunuzu yapabilirsiniz.
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            Haberler Memurlar En az 5.000 TL maaşla Türk Telekom, 2021 yılı personel alımı! Türk Telekom personel alımı başvurusu şartları ve kadrolar