Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 yeni akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı ilan detaylarında yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuruda istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

İşte Antalya Bilim Üniversitesi akademik personel alım ilanı için istenen belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgelerinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)

4- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı

5- Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7- Fotoğraf (2 adet).

8- Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

9- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)

10- Askerlik Belgesi

11- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

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