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    • 21.03.2021 10:49
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    • 21.03.2021 10:49
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    15 akademik personel alımı yapacak! Detaylar belli oldu

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına her gün yenileri ekleniyor. Güncel olarak eklenen son ilanlar arasında 'nin 15 akademik personel alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    Antalya Bilim Üniversitesi 15 akademik personel alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 yeni akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı ilan detaylarında yer aldı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuruda istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

    İşte Antalya Bilim Üniversitesi akademik personel alım ilanı için istenen belgeler:
    1- Başvuru Dilekçesi
    2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
    3- Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgelerinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
    4- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
    5- Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
    6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
    7- Fotoğraf (2 adet).
    8- Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
    9- Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
    10- Askerlik Belgesi
    11- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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