22 Mart en az 4.000 TL maaşla devlete personel memur ve işçi alımları oldukça fazla merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine personel ve kolluk kuvveti alımları yapılacak. KPSS puan şartı aranmadan ve 50-60 KPSS ile yapılacak personel , memur ve jandarma alımında başvurular 22 Mart günü başlayacak. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar haberimizde.