Pek çok şirket İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapıyor. Son olarak duyurulan ilanlara göre çeşitli sektörlerde acil 26.167 ilanla işçi alımı yapılacağı bilgisine yer verildi. Kendi sektörünüz ya da diğer sektörlerdeki işlere kolaylıkla başvuru yapılabiliyorsunuz. 2020 yılında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanan ilanları aracılığıyla 865 binden fazla kişi işine kavuştu. Son olarak kurumun sitesinde yer alan bilgilere göre 23.706 ilanla işçi aranıyor ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak girip mesleğinizi yazarak mevcut ilanları görüntüleyebilirsiniz.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.