Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 20.03.2021 08:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2021 08:36
    ABONE OL

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 4 alıyor | k personel alım ilanları

    tarafından yayınlanan ilanlaFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne 4 alınacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak öğretim üyelerine ilişkin aranan şartlara da yer verildi.

    Resmen açıklandı! Alım yapılacak

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne 4 alınacağı açıklandı. İlanda "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır." ifadelerine yer verildi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen belgeler madde madde aktarıldı.

    İşte istenen bazı belgeler:

    Profesörler için;
    1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)
    2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)
    3. Özgeçmiş ( Formatında)
    4. Özgeçmiş (Klasik Formatta)
    5. Yayın listesi
    6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
    7. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları (Yabancı ülkede mezun olanların nca denkliğini gösteren onaylı belge)
    (Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
    8. Doçentlik Belgesi
    9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
    10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
    11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
    12. İkametgâh
    13. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge
    14. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 6 takım dosya veya cd/flash disk.

    İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 4 öğretim üyesi alıyor | Akademik personel alım ilanları