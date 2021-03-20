Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne 4 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. İlanda "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen belgeler madde madde aktarıldı.

İşte istenen bazı belgeler:



Profesörler için;

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta)

5. Yayın listesi

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları (Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)

8. Doçentlik Belgesi

9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

12. İkametgâh

13. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge

14. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 6 takım dosya veya cd/flash disk.

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