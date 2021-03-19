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    • 19.03.2021 11:02
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    7 öğretim üyesi alımı yapacak! İlan yayınlandı

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına her gün yenileri ekleniyor. Güncel olarak eklenen son ilanlar arasında 'nin 7 öğretim üyesi alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    Yeditepe Üniversitesi 7 öğretim üyesi alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 yeni öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin diş hekimliği fakültesi, eğitim fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesinde görevlendirileceği açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuruda istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

    İşte Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için istenen belgeler:
    * 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
    * Fotoğraflı özgeçmişlerini,
    * Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
    * Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
    * Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
    * Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
    * Bilimsel yayınlarını,
    * Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
    * Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
    4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde)

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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