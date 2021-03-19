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    • 19.03.2021 16:29
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    • 19.03.2021 16:29
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    VGM 104 personel alımı başvuruları ne zaman? personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Yakın zamanda yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Adaylar müracaatlarını Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda yapacak. Peki, VGM 104 personel alımı başvuruları ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    VGM 104 personel alımı başvuruları ne zaman?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 23 sürekli işçi alımı yapılacak. Geçtiğimiz günlerde ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları, tarihleri ve diğer bilgiler merakla araştırılıyor. Peki, VGM 104 personel alımı başvuruları ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler...

    BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Başvurular, 22 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 2 Nisan Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Adaylar müracaatlarını Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda yapacak.

    Vakıflar Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne alınacak 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisinin 56'sı erkek, 25'i kadın olacak.

    Adaylarda, ÖSYM tarafından 2020'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan alma şartı aranacak.

    Üniversitelerin en az 2 yıllık ön lisans bölümünden mezun olması gereken adayların 30 yaşını da doldurmamış olması gerekecek.

    Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma şartı yerine getirilecek.

        Başvuru yapacak erkek adayların 175 santim, kadınların ise 165 santimden kısa olmaması gerekecek.

        Başvurular, 22 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 2 Nisan Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Adaylar müracaatlarını Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda yapacak.

        İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla da sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacak.

        SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI

        Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alınacaktır.

        GENEL ŞARTLAR:

        1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

        2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

        3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

        4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

        6) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

            ÖZEL ŞARTLAR:

            1) Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak,

            2) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

            3) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

            4) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.)

            5) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95'ten fazla, 75-20=55'ten az olmaması gerekmektedir.)

            6) Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

            BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

            1) Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00'de sona erecektir.

            2) Başvurular Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

            3) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.

            4) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

            5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
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