Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 23 sürekli işçi alımı yapılacak. Geçtiğimiz günlerde ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları, tarihleri ve diğer bilgiler merakla araştırılıyor. Peki, VGM 104 personel alımı başvuruları ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler...
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvurular, 22 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 2 Nisan Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Adaylar müracaatlarını Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda yapacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne alınacak 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisinin 56'sı erkek, 25'i kadın olacak.
Adaylarda, ÖSYM tarafından 2020'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan alma şartı aranacak.
Üniversitelerin en az 2 yıllık ön lisans bölümünden mezun olması gereken adayların 30 yaşını da doldurmamış olması gerekecek.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma şartı yerine getirilecek.