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    • Memurlar
    • 19.03.2021 10:21
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    • 19.03.2021 10:21
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    Öğrencilere, kadınlara, işsizlere 'dan müjde! Günlük 108,68 TL, 81,51 TL, 54,34 TL para kazanabilirsiniz!

    , toplumun her kesimine iş fırsatları yaratmayı sürdürüyor. İŞKUR tarafından sağlanan mesleki kurslar sayesinde vatandaşlar iş öğrenip, iş öğrenme sürecinde maddi destek alıyor. Özellikle üniversite ve lise öğrencilerine destek sağlanıyor. Bu sayede öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da çalışma hayatına hazırlanıyor. Bu programlara meslek edinmek isteyen herkes başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca kurs sonrası işe yerleştirme de yapılıyor. Programa katılan kursiyerler için günlük 54,34 TL-81,51 TL ve 108,68 TL cep harçlığı sağlanıyor. Peki, Başvuru şartları neler?

    takvim.com.tr
    Günlük 108,68 TL, 81,51 TL, 54,34 TL para kazanabilirsiniz!

    Milyonlarca kişi için büyük fırsat! Herkes başvuruda bulunabiliyor. İŞKUR tarafından sağlanan mesleki kurslar sayesinde vatandaşlar iş öğrenip, iş öğrenme sürecinde maddi destek alıyor. Özellikle üniversite ve lise öğrencilerine destek sağlanıyor. Bu sayede öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da çalışma hayatına hazırlanıyor. Bu programlara meslek edinmek isteyen herkes başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca kurs sonrası işe yerleştirme de yapılıyor. Programa katılan kursiyerler için günlük 54,34 TL-81,51 TL ve 108,68 TL cep harçlığı sağlanıyor. Peki, Başvuru şartları neler?

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

    Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.

    1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
    2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
    3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
    4. Emekli olmamak,
    5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
    6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
    7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

    Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

    İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

    İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

    İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

    Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

        İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

        1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,
        2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,
        3. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 115 TL zaruri gider ödemesi,
        4. İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
        5. Genel sağlık sigortası primi,
        6. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

        Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.

        BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

        İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler.
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        Haberler Memurlar Öğrencilere, kadınlara, işsizlere İŞKUR'dan müjde! Günlük 108,68 TL, 81,51 TL, 54,34 TL para kazanabilirsiniz!