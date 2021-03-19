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    • Memurlar
    • 19.03.2021 11:13
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    • 19.03.2021 11:13
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    sözleşmeli hemşire alımı yapacak! Detaylar belli oldu

    'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarını her gün on binlerce kişi yakından takip ediyor. Son ilanlar arasında Hatay 'nin sözleşmeli personel alım ilanı da yayınlandı.

    O üniversite sözleşmeli personel alımı yapacak

    Hatay'da bulunan sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda alınacak personellerin hemşire olacağı belirtildi ve 20 kişilik kadro duyurusu yapıldı.

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuracak adaylarda aranan şartlar da açıklandı.

    İşte alım ilanı başvuru genel şartları:
    a) Türk Vatandaşı olmak,
    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
    d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
    e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
    f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,
    g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Memurlar Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli hemşire alımı yapacak! Detaylar belli oldu