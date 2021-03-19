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    • Memurlar
    • 19.03.2021 13:30
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    • 19.03.2021 13:30
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    'da 2 belediye toplamda 85 kadrolu Zabıta alımı yapacak! 4.000 TL'ye varan maaş imkanıyla! İşte başvuru şartları!

    Zabıta alımında istihdam sağlamak için belediyeler dönem dönem zabıta alımı ilanları yayınlıyor. Yayınlanan ilan ile yapılacak memur alımına ilişkin başvuru şartları ve tüm gerekli bilgiler paylaşıldı. Zabıta olmak isteyen adaylar ise duyurulan ilanları ve başvuru şartlarını öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Belediyelere alınacak zabıta memurları ilanlarında ve diğer personel alımlarında adaylardan mutlaka KPSS puanı isteniyor. Son olarak 'da ve Belediyeleri belediye zabıta memuru alımı ilanlarını duyurdu. İşte ...

    takvim.com.tr
    2 belediye toplamda 85 kadrolu Zabıta alımı yapacak!

    Zabıta memuru alımı ilanları, adayların sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. Belediyelerin kadrolarında görev alarak çalışmak isteyen vatandaşlar resmi internet siteleri üzerinden yayımlanan ilanları takip ediyor. Son olarak İstanbul Üsküdar Belediyesi 45, İstanbul Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İlanda yer alan bilgileri ve istenen KPSS puanını öğrenmek isteyen adaylar konu hakkındaki araştırmalarını sıklaştırdı. İlanlar Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden duyuruldu. KPSS'ye katılım sağlayarak belediye duyurularındaki istenen puan şartını sağlayan adaylar ilanlar için başvuru yapabiliyor. İşte kadrolu belediye zabıta memuru alımı ilanlarına dair bilgiler...

    İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 45 ZABITA MEMURU ALACAK

    Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

    BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

    Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

    İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

    a. Türk vatandaşı olmak.

    b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

        d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

        f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

        2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

        a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

        b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

        c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

        d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

        e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

        İSTANBUL FATİH BELEDİYESİ 40 ZABITA MEMURU ALACAK

        Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

        BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

        Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

        1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

        İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

        a) Türk vatandaşı olmak,

        b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

        d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

        f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

        2. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

        a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,

        b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

        c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

        d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
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        Haberler Memurlar İstanbul'da 2 belediye toplamda 85 kadrolu Zabıta alımı yapacak! 4.000 TL'ye varan maaş imkanıyla! İşte başvuru şartları!