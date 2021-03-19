Bankalara en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvurusu internet üzerinden yapılan banka personeli alımlarının detayları, alım yapılan kadrolar ve şartları şu şekilde. Özel olarak ise adayların alım yapılacak pozisyona göre belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU BİLGİLERİ
Alternatif Bank: Makam Şoforü Alımı
Alternatif Bank bünyesine yapılan makam şoförü alımında şartlar şu şekilde:
Prezentabl ve iletişimi düzgün
İleri seviyede İngilizce bilen
Kurumsal firmalarda deneyim kazanmış ve iyi iş takibi yapabilen
SRC ve Psikoteknik belgesi olan
Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen
TEB: Çağrı Merkezi Personeli Alımı
TEB çağrı merkezi personeli kadrosuna yapılan personel alımında başvuru şartları şu şekilde:
Üniversite mezunu veya öğrencisi ya da lise mezunu,
MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
7/24 vardiyalı çalışma yapısına uygun,
Diksiyonu düzgün,
Müşteri odaklı çalışabilecek, ikna kabiliyeti yüksek,
Değişime uyumlu, zaman planlaması yapabilen,
İletişim becerisi yüksek ve sabırlı,
Satış yapabilecek ve hedefli çalışabilecek,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,