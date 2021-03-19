Bankalara en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvurusu internet üzerinden yapılan banka personeli alımlarının detayları, alım yapılan kadrolar ve şartları şu şekilde. Özel olarak ise adayların alım yapılacak pozisyona göre belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.