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    • Memurlar
    • 19.03.2021 08:04
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    • 19.03.2021 08:04
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    Farklı illere 3500 TL maaşla! En az mezunu banka personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar

    Bir iş ilanı sayfası üzerinden açıklama yapıldı ve farklı illerde bankalar bünyesine en az mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Çağrı merkezi personeli, makam şoförü, satış temsilcisi kadrolarına yapılan alıma başvurular başladı. Diğer yandan adayların 18 yaşını tamamlamış olmak, Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Takım çalışmasına yatkın olmak, Güler yüzlü olmak, Müşteri odaklı olmak, Konuya anında doğru ve kesin çözüm bulabilmek şartları aranacak.

    takvim.com.tr
    3500 TL maaşla! En az lise mezunu banka personeli alımı başvuru şartları nedir?

    Bankalara en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvurusu internet üzerinden yapılan banka personeli alımlarının detayları, alım yapılan kadrolar ve şartları şu şekilde. Özel olarak ise adayların alım yapılacak pozisyona göre belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir.

    ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU BİLGİLERİ

    Alternatif Bank: Makam Şoforü Alımı

    Alternatif Bank bünyesine yapılan makam şoförü alımında şartlar şu şekilde:

    Prezentabl ve iletişimi düzgün

    İleri seviyede İngilizce bilen

    Kurumsal firmalarda deneyim kazanmış ve iyi iş takibi yapabilen

    SRC ve Psikoteknik belgesi olan

    Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen

    TEB: Çağrı Merkezi Personeli Alımı

    TEB çağrı merkezi personeli kadrosuna yapılan personel alımında başvuru şartları şu şekilde:

    Üniversite mezunu veya öğrencisi ya da lise mezunu,

    MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,

    7/24 vardiyalı çalışma yapısına uygun,

    Diksiyonu düzgün,

    Müşteri odaklı çalışabilecek, ikna kabiliyeti yüksek,

    Değişime uyumlu, zaman planlaması yapabilen,

    İletişim becerisi yüksek ve sabırlı,

    Satış yapabilecek ve hedefli çalışabilecek,

    Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,

        TEB Aktif Satış Temsilcisi Alımı

        TEB bünyesine yapılan aktif satış temsilcisi alımında başvuru şartları şu şekilde:

        Sahada Kredi Kartı ve Bireysel Bankacılık ürünlerinin satışını gerçekleştirecek,

        Bankacılık ve satış alanında kariyer yapmayı hedefleyen,

        Tercihen Üniversite mezunu,

        Maaş + Prim sistemi ile çalışacak,

        İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın,

        Tercihen saha satış tecrübesine sahip,

        Ofis dışındaki saha satışında, yoğun tempoda çalışabilecek, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

        Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,

        Seyahat engeli olmayan,

        Türkiye İhracat Kredi Bankası

        Türkiye İhracat Kredi Bankası Genel Başvuru adı altında bir ilan yayımlandı. İlan şu şekilde:

        Tecrübe:

        Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar

        Eğitim Seviyesi:

        İlk Öğretim(Mezun), Lise(Öğrenci), Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

        TEB Makam Şoförü Alımı

        TEB bünyesine yapılan makam şoförü alımında ise başvuru şartları şu şekilde:

        •En az 5 yıl Kurumsal firmalarda makam şoförlüğü yapmış,

        •En az Lise mezunu,

        • İstanbul Avrupa yakasında (tercihen Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Bayrampaşa Eyüp, Şişli, Sarıyer ilçelerinde ) ikamet eden,

        •Prezentabl,

        •Diksiyonu düzgün,

        BAŞVURU

        İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir:

        https://www.kariyer.net/is-ilanlari/lise+mezunu#&edl=LM&kw=bank

        Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada aşağı inerek başvurunuzu yapabilirsiniz.
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        Haberler Memurlar Farklı illere 3500 TL maaşla! En az lise mezunu banka personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar