MEMUR ALIMLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Kamuya yapılan memur alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?

2021 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır.

Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın.

DEVLET MEMURU NE İŞ YAPAR?

Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir.