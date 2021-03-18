Zabıta memuru alımı ilanları, adayların sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. Belediyelerin kadrolarında görev alarak çalışmak isteyen vatandaşlar resmi internet siteleri üzerinden yayımlanan ilanları takip ediyor. Son olarak İstanbul Şişli Belediyesi 50, İstanbul Üsküdar Belediyesi 45, İstanbul Fatih Belediyesi 40 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İlanda yer alan bilgileri ve istenen KPSS puanını öğrenmek isteyen adaylar konu hakkındaki araştırmalarını sıklaştırdı. İlanlar Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden duyuruldu. KPSS'ye katılım sağlayarak belediye duyurularındaki istenen puan şartını sağlayan adaylar ilanlar için başvuru yapabiliyor. İşte kadrolu belediye zabıta memuru alımı ilanlarına dair bilgiler...
İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 45 ZABITA MEMURU ALACAK
Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.