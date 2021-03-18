MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 MSB memur alımı başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce memur adayının başvuruda bulunduğu MSB memur alımı ilanı için sonuç duyurusu bekleniyor. Başvuruların üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen yakın zamanda herhangi bir duyuru gelmemişti. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlar için herhangi bir duyuru henüz yayınlanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ALIM YAPILACAK KADROLAR!
Harita Genel Müdürlüğü 104 Memur,
Milli Savunma Bakanlığı 6 Memur,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4 Memur,
Milli Savunma Üniversitesi 10 Memur,
Milli Savunma Bakanlığı 50 uzman yardımcısı,
Genel Kurmay Başkanlığı 5 Türk Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı,