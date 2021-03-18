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    • Memurlar
    • 18.03.2021 10:43
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    • 18.03.2021 10:43
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    5 öğretim görevlisi alıyor

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına her gün yenileri ekleniyor. Güncel olarak eklenen son ilanlar arasında 'nin 5 öğretim görevlisi alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    İstanbul Gelişim Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alıyor

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 yeni öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin 3'ünün eczane hizmetleri, 1'inin otopsi yardımcılığı, 1'inin ise saç bakım ve güzellik hizmetleri alanında arandığı belirtildi.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuruda istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

    İşte İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için istenen belgeler:
    -Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)
    -2 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi
    -Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak "Yükseköğretim Mezun Belgesi" gerekmektedir).
    -Transkript (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).
    -ALES Belgesi
    -Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).
    -YÖK Formatlı Özgeçmiş
    -SGK 4A Hizmet Dökümü

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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