Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzaf subay adayı alımı ön başvuru sonuçları açıklandı. Subay olmanın 2 farklı yöntemi bulunur. İlki askeri lise sınavlarına girerek, ikincisi lisans eğitimi ve lisans mezunu olarak subaylık sınavlarına başvuru da bulunarak subay olmaktır. Orta okul mezunları askeri Lise Giriş sınavına katılarak subaylık sınavlarına katılabilir. Lise mezunu adaylar ise Kuvvet Komutanlıklarından herhangi birine Kara, Deniz Hava kuvvetleri komutanlıklarına başvuru yapabilirler. Gençlerin harp okullarına girme yaşları 20 ile sınırlıdır. Ayrıca üniversiteye geçişte girilen YKS sınavından geçerli bir not alınması barajı geçerek istenen boy kilo yaş şartlarına uygun olmak şartı ile başvuru yapılabilmektedir.
MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda şu ifadeler görüldü:
1. Kuvvet Komutanlıklarına İç ve Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Subay Adayı Temini Faaliyetleri 23 Mart-02 Nisan 2021 tarihleri arasında icra edilecektir.
2. Seçim Aşaması Faaliyetleri,
a. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), Dış Kaynaktan Başvuru yapan adaylar için MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde,
b. Mülakat aşaması, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde yapılacaktır.
3. İç Kaynaktan başvuru yapan adayların Evrak Kontrol, Kişilik Testi ve Mülakat aşamaları 29 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.
4. Dış Kaynaktan başvuru yapan adayların seçim aşaması faaliyetleri:
a. Birinci Aşama (23-25 Mart 2021);
(1) Evrak Kontrol
(2) Fiziki Değerlendirme
(3) Kişilik Değerlendirme Testi
(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)
b. Birinci aşamada başarılı olan adaylar arasından kadın/erkek kontenjanının 6 katı kadar aday belirlenerek 25 Mart 2021 Perşembe günü ikinci aşama için duyuru yapılacaktır.
c. İkinci Aşama (29 Mart-02 Nisan 2021);
(1) Mülakat
(2) Hastane Sevk işlemleri
5. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.
6. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (Aile hekimi, Kurum hekimi v.b.) "Adayın spor (şınav, mekik, koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair durum bildirir tek hekim sağlık raporu" alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.
7. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
8. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.
9. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.