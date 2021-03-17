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    • Memurlar
    • 17.03.2021 11:32
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    • 17.03.2021 11:32
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    (TSK) personeltemin..gov.tr'de

    Geçtiğimiz günlerde başvuruları alınan 2021 yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf subay adayı ön başvuru sonuçlarına ilişkin 'nin resmi sosyal medya hesabından bilgilendirme yayımlandı. Adayların, adresinden sonuçlara erişim sağlayabileceği kaydedildi. ne ve ne (öğretmen sınıfı için müracaat edecek adaylar, idarenin ihtiyacına ve kontenjanlarına göre Millî Savunma Üniversitesi kadrolarında görevlendirilebilecektir) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, Temin Klavuzlarında gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilmektedir.

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    Son dakika! TSK muvazzaf subay alımı son dakika ön başvuru sonuçları

    Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzaf subay adayı alımı ön başvuru sonuçları açıklandı. Subay olmanın 2 farklı yöntemi bulunur. İlki askeri lise sınavlarına girerek, ikincisi lisans eğitimi ve lisans mezunu olarak subaylık sınavlarına başvuru da bulunarak subay olmaktır. Orta okul mezunları askeri Lise Giriş sınavına katılarak subaylık sınavlarına katılabilir. Lise mezunu adaylar ise Kuvvet Komutanlıklarından herhangi birine Kara, Deniz Hava kuvvetleri komutanlıklarına başvuru yapabilirler. Gençlerin harp okullarına girme yaşları 20 ile sınırlıdır. Ayrıca üniversiteye geçişte girilen YKS sınavından geçerli bir not alınması barajı geçerek istenen boy kilo yaş şartlarına uygun olmak şartı ile başvuru yapılabilmektedir.

    MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda şu ifadeler görüldü:

    1. Kuvvet Komutanlıklarına İç ve Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Subay Adayı Temini Faaliyetleri 23 Mart-02 Nisan 2021 tarihleri arasında icra edilecektir.

    2. Seçim Aşaması Faaliyetleri,
    a. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), Dış Kaynaktan Başvuru yapan adaylar için MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde,
    b. Mülakat aşaması, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde yapılacaktır.

    3. İç Kaynaktan başvuru yapan adayların Evrak Kontrol, Kişilik Testi ve Mülakat aşamaları 29 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.

    4. Dış Kaynaktan başvuru yapan adayların seçim aşaması faaliyetleri:
    a. Birinci Aşama (23-25 Mart 2021);
    (1) Evrak Kontrol
    (2) Fiziki Değerlendirme
    (3) Kişilik Değerlendirme Testi
    (4) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)
    b. Birinci aşamada başarılı olan adaylar arasından kadın/erkek kontenjanının 6 katı kadar aday belirlenerek 25 Mart 2021 Perşembe günü ikinci aşama için duyuru yapılacaktır.
    c. İkinci Aşama (29 Mart-02 Nisan 2021);


    (1) Mülakat
    (2) Hastane Sevk işlemleri
    5. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.
    6. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (Aile hekimi, Kurum hekimi v.b.) "Adayın spor (şınav, mekik, koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair durum bildirir tek hekim sağlık raporu" alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.
    7. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
    8. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.
    9. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.


        10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
        11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
        12. Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;
        a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,
        b. HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,
        13. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.
        14. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

        RESMİ DUYURU VE DİĞER AYRINTILAR İÇİN

        https://personeltemin.msb.gov.tr/AnaSayfa/DuyuruDetay?prmEncrypt=GwRd2T-GyF6HAf5Z1rWGq6JPGu8INdSA4kz6VO6p5sp29-o6Fe-bBtWsTfwWSLL73FHahbsQW3-HvCdzmTthXAZ_MBECEOuUHoGtvnkGF8RFT7ky8jHDSGH_JBMXSYhL

        SUBAY NASIL OLUNUR?

        Subay olmanın 2 farklı yöntemi bulunur. İlki askeri lise sınavlarına girerek, ikincisi lisans eğitimi ve lisans mezunu olarak subaylık sınavlarına başvuru da bulunarak subay olmaktır.

        Orta okul mezunları askeri Lise Giriş sınavına katılarak subaylık sınavlarına katılabilir. Lise mezunu adaylar ise Kuvvet Komutanlıklarından herhangi birine Kara, Deniz Hava kuvvetleri komutanlıklarına başvuru yapabilirler. Gençlerin harp okullarına girme yaşları 20 ile sınırlıdır. Ayrıca üniversiteye geçişte girilen YKS sınavından geçerli bir not alınması barajı geçerek istenen boy kilo yaş şartlarına uygun olmak şartı ile başvuru yapılabilmektedir.
        Üniversite giriş sınavlarına girerek Kuvvet Komutanlıklarına başvuru yaparak subay olabileceğiniz gibi Son düzenlemeler ile kararlaştırılan Askeri okulların açılışlarıyla başvuruların başladığı bu günlerde askeri okullara başvuru yaparak subay olabilirsiniz.

        MUVAZZAF NE DEMEK?

        Muvazzaf, Arapça'da "Görevlendirilmiş kimse, vazifeli" anlamına gelmektedir. Muvazzaf, TDK'da askerlik anlamı taşıyor.

        MUVAZZAF SUBAY NEDİR?

        Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse Muvazzaf'dır.

        Muvazzaf, silahlı kuvvetlerde çalışan, mesleği askerlik olan subay ve astsubaylardır.
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        Haberler Memurlar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) muvazzaf subay alımı son dakika ön başvuru sonuçları personeltemin.msb.gov.tr'de