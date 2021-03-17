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    • Memurlar
    • 17.03.2021 08:11
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    • 17.03.2021 08:20
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    ve alımı yeni başvuru açıklaması! (, , alım başvurusu şartları nedir?)

    ve alımında yeni şans. Polis olmak isteyen lise mezunları için bir açıklama yapıldı. 'den yapılan açıklamada ve ile 'ye başvuru yapmak isteyen, ancak 'ye başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru ekranının açılacağına yer verildi. Lise mezunları arasından JSGF ve JAMYO'ya subay astsubay öğrenci alımı yapılacak. Alınacak adaylar, astsubaylık için 2 yıl eğitim görecek, subaylık için ise 4 yıl eğitim görecekler. Eğitimin sonunda adaylar jandarma bünyesinde subay astsubay olarak göreve başlayacak. İşte pmyo, jsgf, jamyo alım başvurusu şartları...

    takvim.com.tr
    Lise mezunu polis ve jandarma alımı başvuru duyurusu pmyo, jsgf, jamyo başvurusu

    Lise mezunları arasından jandarma ve polis alımı için önemli bir son dakika açıklaması geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamada başvuru duyurusuna yer verildi. PMYO polis alımına başvuru yapmak isteyen adayların YKS'de TYT oturumuna başvuru yapması ve bu sınava girmesi gerekmektedir. Lise mezunlarının başvuru yapabildiği PMYO'da yaş şartı şu şekilde:"18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak" PMYO için TYT'ye girilmesi gerekmektedir.

    LİSE MEZUNU POLİS ALIMI

    PMYO polis alımına başvuru yapmak isteyen adayların YKS'de TYT oturumuna başvuru yapması ve bu sınava girmesi gerekmektedir. Lise mezunlarının başvuru yapabildiği PMYO'da yaş şartı şu şekilde:"18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak" PMYO için TYT'ye girilmesi gerekmektedir.

    LİSE MEZUNU JANDARMA ALIMI

    Lise mezunları arasından JSGF ve JAMYO'ya subay astsubay öğrenci alımı yapılacak. Alınacak adaylar, astsubaylık için 2 yıl eğitim görecek, subaylık için ise 4 yıl eğitim görecekler. Eğitimin sonunda adaylar jandarma bünyesinde subay astsubay olarak göreve başlayacak.

    JSGF ve JAMYO alımı için yaş şartı şu şekilde: "Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak,"

    JAMYO astsubaylık için adayların sadece TYT'ye,

    JSGF subay alımına başvuru yapmak için ise adayların AYT'ye girmesi gerekmektedir.

        YENİ BAŞVURU ŞANSI

        PMYO ve JSGF ile JAMYO alımına başvuru yapacak adayların YKS'ye başvuru yapması gerekmektedir. YKS'ye geçen ay zamanında başvuru yapamayanlar için başvurular yeniden başlıyor.

        17-18 Mart 2021 tarihlerinde YKS geç başvuruları alınacak. Geç başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Geç başvuru ücreti ise sadece ÖSYM'nin ödeme sistemi üzerinden yapılacak. Geç bşavuru ücretleri ise şu şekilde:

        Sadece TYT: 135 TL

        TYT ve AYT: 270 TL

        TYT, AYT ve YDT: 405 TL.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        YKS başvuru kılavuzuna baktığımızda başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadın veya erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

        - Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak,

        - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

        - Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) [MYO için Temel Yeterlilik Testine (TYT), Fakülte için ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)] katılmış ve tespit edilen taban puanı veya üzerinde not almış olmak, şehit ve gazi eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80'ini almış olmak,

        - Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO' na alınacak şehit ve gazi eş ve çocukları için belli bir kontenjan ayrılacaktır.

        - Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        - Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,

        - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        - Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturması bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        - Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        - Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        - Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

        - Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak.

        - Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

        - Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

        - Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılmasını müteakip belirlenecek geçici kayıt tarihinden önce lise ve dengi okullardan mezun olabilecek durumda olmak,

        - Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO' na karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

        - Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO' na giriş için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

        - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği'nde belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek, 22

        - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği'nde belirtilen diğer hususlara haiz olmak,

        - Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

        - İçişleri Bakanlığı kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

            SUBAY NASIL OLUNUR?

            Subay olarak görev almak isteyenlerin taşımaları gereken şartlardan biri de güvenlik soruşturmalarından temiz çıkmaları gerekliliğidir. Kişi hakkında daha önceden yedek subay olamaz kararı çıkmamış olması gereklidir. Yapılacak olan geniş kapsamlı güvenlik soruşturmasından da olumlu sonuç almaları gereklidir. Hiçbir şekilde yasadışı, siyasi, irticai, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak TSK 'nın en çok dikkat ettiği şartlardan birisidir. Kişi hakkında güvenlik soruşturması temiz çıkmaz ve olumsuz olarak karara bağlanırsa o kişi hiçbir surette subaylığa başvuruda bulunamaz.

            ASTSUBAY NASIL OLUNUR?

            Astsubay olmak için liseyi bitirebilir, üniversite sınavına girebilir ve astsubaylık için istenilen baraj puanını alırsanız Astsubaylık Meslek Yüksek Okuluna girerek 2 senenin sonunda astsubay olarak göreve başlayabilir. Ya da üniversitelerin açıköğretim dahil ön lisans bölümlerinden bir tanesini bitirirseniz silahlı kuvvetler ilan yayımladığında astsubaylık için müracaat edebilirsiniz.
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            Haberler Memurlar Lise mezunu polis ve jandarma alımı yeni başvuru açıklaması! (pmyo, jsgf, jamyo alım başvurusu şartları nedir?)