Lise mezunları arasından jandarma ve polis alımı için önemli bir son dakika açıklaması geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamada başvuru duyurusuna yer verildi. PMYO polis alımına başvuru yapmak isteyen adayların YKS'de TYT oturumuna başvuru yapması ve bu sınava girmesi gerekmektedir. Lise mezunlarının başvuru yapabildiği PMYO'da yaş şartı şu şekilde:"18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak" PMYO için TYT'ye girilmesi gerekmektedir.
LİSE MEZUNU POLİS ALIMI
PMYO polis alımına başvuru yapmak isteyen adayların YKS'de TYT oturumuna başvuru yapması ve bu sınava girmesi gerekmektedir. Lise mezunlarının başvuru yapabildiği PMYO'da yaş şartı şu şekilde:"18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak" PMYO için TYT'ye girilmesi gerekmektedir.
LİSE MEZUNU JANDARMA ALIMI
Lise mezunları arasından JSGF ve JAMYO'ya subay astsubay öğrenci alımı yapılacak. Alınacak adaylar, astsubaylık için 2 yıl eğitim görecek, subaylık için ise 4 yıl eğitim görecekler. Eğitimin sonunda adaylar jandarma bünyesinde subay astsubay olarak göreve başlayacak.
JSGF ve JAMYO alımı için yaş şartı şu şekilde: "Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak,"
JAMYO astsubaylık için adayların sadece TYT'ye,
JSGF subay alımına başvuru yapmak için ise adayların AYT'ye girmesi gerekmektedir.