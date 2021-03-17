İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 88 yeni öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alım ilanında aranan öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceğinin bilgisine de yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuruda istenen belgelerle ilgili de bilgi verildi.

İşte Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı profesör kadrosu için istenen belgeler:

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe,

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi. 3- Onaylı Kimlik Kartı.

4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1adet basılı dosya ve PDF formatında 6 adet USB flash bellek.

12- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu nu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 80) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Profesör kadroları için geçerlidir.)

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