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    • Memurlar
    • 17.03.2021 11:09
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    • 17.03.2021 11:09
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    yapacak ve bunu duyan binlerce iş arayan vatandaş heyecanlandı, detayları araştırmaya başladı. Aynı ilde yaşayan ve belediye bünyesinde kariyer hedefleyen vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. Peki ? Başvurular nereden, ne zaman ve nasıl yapılacak? Bodrum Belediyesi 100 personel ve işçi alımı hangi kadrolara yapılacak. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Bodrum Belediyesi 100 personel ve işçi alımı!

    Bodrum Belediyesi 100 personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu ve yayınlanan ilanda en çok dikkat çeken detay KPSS şartı aranmaması oldu. Peki diğer Bodrum Belediyesi personel alımı 2021 başvuru şartları neler? İŞKUR üzerinden alınacak olan başvurularda Bodrum Belediyesi 100 personel ve işçi alımının hangi kadrolara yapılacağı merak konusu oldu. İşte gündemde sıkça araştırılan soruların yanıtları…

    BODRUM BELEDIYESI 100 PERSONEL VE IŞÇI ALIMI BAŞVURULARı NE ZAMAN?

    Bodrum Belediyesi 100 personel ve işçi alımı için başvurular 15 Mart - 22 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular 22 Mart günü saat:17.00'de sona erecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınıyor.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    Alımı yapılacak işçi kategorileri şu şekilde ifade edildi:

    Oto Boyacısı (1 kişi)

    Veteriner Hekim (2 kişi)

    Şoför (14 kişi)

    Beden İşçisi (77 kişi)

    Boya Badana İşçisi (4 kişi)

    Elektrikçi (1 kişi)

    Demirci (1 kişi)

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Başvuru genel şartları şöyle;Türk vatandaşı olmak,

    18 yaşını tamamlamış olmak,

    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,

    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük almaya hak kazanmamış olmak,

    Kamu kurum ve kuruluşlarından kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.

        GEREKLİ BELGELER

        Başvuru Dilekçesi,

        Adli Sicil Kaydı,

        İŞKUR Kayıt Belgesi,

        Kimlik Fotokopisi,

        Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Fotokopisi,

        Sigorta Tescil ve Hizmet Dökümü,

        Askerlik Durum Belgesi,

        Mezuniyet Belgesi Fotokopisi,

        Sağlık Raporu,

        Mesleki Belge Fotokopisi
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        Haberler Memurlar Bodrum Belediyesi 100 personel ve işçi alımı! Bodrum Belediyesi personel alımı 2021 başvuru şartları neler?