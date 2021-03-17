Bodrum Belediyesi 100 personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu ve yayınlanan ilanda en çok dikkat çeken detay KPSS şartı aranmaması oldu. Peki diğer Bodrum Belediyesi personel alımı 2021 başvuru şartları neler? İŞKUR üzerinden alınacak olan başvurularda Bodrum Belediyesi 100 personel ve işçi alımının hangi kadrolara yapılacağı merak konusu oldu. İşte gündemde sıkça araştırılan soruların yanıtları…