Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen yüzbinlerce kişi 2021 İKM sonuçları son dakika açıklandı mı? CTE infaz koruma memuru alımı başvuru sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar hangi kadrolara alım yapılacağını da merak ediyor. Peki sonuçlar için tarih verildi mi? Adalet Bakanlığı 2021 İKM sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte CTE infaz koruma memuru alımı başvuru sonuçları ile ilgili tüm bilgiler...
İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru sonuç tarihi gündem oldu. Peki, İKM sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;
Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Kaynak: İKM sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? CTE infaz koruma memuru alımı başvuru sonuç sorgulama
-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.