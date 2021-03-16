Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 16.03.2021 12:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2021 12:00
    ABONE OL

    50 zabıta memuru alıyor

    'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarını her gün on binlerce kişi yakından takip ediyor. Yayınlanan son ilanlar arasında 'nin 50 zabıta memuru alım ilanı da yer aldı.

    Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alıyor

    İstanbul'un Şişli İlçesi Belediye Başkanlığı'na alınmak üzere 50 zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak adaylar için istenen şartlar "Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfı veya en az A2 Motosiklet ehliyetine sahip olmak" olarak belirtildi.

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuracak adaylardan istenen belgeler de açıklandı.

    İşte Şişli Belediyesi zabıta alım ilanına başvuruda istenen belgeler:
    1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sisli.bel.tr) temin edeceklerdir.
    2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
    3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
    4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
    5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
    6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
    7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
    8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
    9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alıyor