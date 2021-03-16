Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alıyor

İstanbul'un Şişli İlçesi Belediye Başkanlığı'na alınmak üzere 50 zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak adaylar için istenen şartlar "Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfı veya en az A2 Motosiklet ehliyetine sahip olmak" olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuracak adaylardan istenen belgeler de açıklandı.

İşte Şişli Belediyesi zabıta alım ilanına başvuruda istenen belgeler:

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sisli.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

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