Şehir hastaneleri sınavsız personel alımı başvuru şartları ve kadrolar! Mart 2021 güncel şehir hastanesi personel alımları!

GÜNCEL ŞEHİR HASTANESİ İLANLARI

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Personel Alımı

Tıbbi Laboratuvar Personeli (Patoloji): Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Patoloji Teknikerliği, Biyoloji, Kimya veya ilgili alanlarından, Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği veya ilgili alanlarından mezun olan, Tercihen HBYS/LBYS sistemini kullanabilen, İletişim yeteneği yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, Ekip çalışmasına yatkın, Tercihen İngilizce bilen, MS Office kullanılabilen, Ankara'da ikamet eden/edebilecek olan, Patoloji Laboratuvarında (Makroskopi, Histopatoloji, İHK, Histokimya, FISH, Moleküler Patoloji) en az 3 yıl ve daha fazla süre çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır.

Tıbbi Laboratuvar Personeli (Biyokimya ve Mikrobiyoloji): Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya bölümlerinden ve Sağlık Meslek Lisesi veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının tıbbi laboratuvar teknisyenliği / teknikerliği bölümünden mezun, Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarda en az 3 yıl çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır. Tercihen HBYS/LBS sistemini kullanabilen, İletişim yeteneği yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, Ekip çalışmasına yatkın, Tercihen İngilizce bilen, MS Office kullanılabilen Ankara'da ikamet eden/edebilecek olan personel aranıyor.