Mart 2021 güncel şehir hastanesi personel alımları! Şehir hastaneleri sınavsız personel alımı başvuru şartları ve kadrolar

Farklı illerde şehir hastanelerinde çalıştırmak üzere en az lise mezunları arasından sınavsız personel alımı yapılacağı açıklandı.
Farklı illerde şehir hastaneleri bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan farklı kadrolara yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde.
NASIL BAŞVURULUR?
En alt kısımda sizler için güncel şehir hastanesi iş ilanları için link verilmiş durumdadır. Link sizi Kariyer sitesine yönlendirecek
GÜNCEL ŞEHİR HASTANESİ İLANLARI
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Personel Alımı
Tıbbi Laboratuvar Personeli (Patoloji): Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Patoloji Teknikerliği, Biyoloji, Kimya veya ilgili alanlarından, Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği veya ilgili alanlarından mezun olan, Tercihen HBYS/LBYS sistemini kullanabilen, İletişim yeteneği yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, Ekip çalışmasına yatkın, Tercihen İngilizce bilen, MS Office kullanılabilen, Ankara'da ikamet eden/edebilecek olan, Patoloji Laboratuvarında (Makroskopi, Histopatoloji, İHK, Histokimya, FISH, Moleküler Patoloji) en az 3 yıl ve daha fazla süre çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır.
Tıbbi Laboratuvar Personeli (Biyokimya ve Mikrobiyoloji): Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya bölümlerinden ve Sağlık Meslek Lisesi veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının tıbbi laboratuvar teknisyenliği / teknikerliği bölümünden mezun, Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarda en az 3 yıl çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır. Tercihen HBYS/LBS sistemini kullanabilen, İletişim yeteneği yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, Ekip çalışmasına yatkın, Tercihen İngilizce bilen, MS Office kullanılabilen Ankara'da ikamet eden/edebilecek olan personel aranıyor.