Kadrolu belediye memuru alımı ilanı... 4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları!

Kadrolu belediye memuru alımı ilanı yayımlandı: Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine ikamet şartı olmadan memur alımı yapılacağı açıklandı. Zabıta memuru, itfaiye eri ve memur kadrolarına alımlar yapılacak. Belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarında adaylardan KPSS puanı istenmektedir. KPSS 'ye giren ve belediye bültenlerindeki istenen puan koşulunu sağlayan adaylar, personel alımlarına müracaat yapabilecek. İşte 4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları!
4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları!
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