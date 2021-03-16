Çankara Belediyesi 27 memur alım ilanı yayınladı! İşte şartlar...

Ankara'nın Çanyaka İlçesi Belediye Başkanlığı'na alınmak üzere 27 memur alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda alınacak adayların hangi görev ve pozisyon için alınacağı da belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuracak adaylardan istenen belgeler de açıklandı.

İşte başvuruda istenen belgeler:

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.cankaya.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),

h) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.

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