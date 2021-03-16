50 KPSS ile 1 belediyeye diğer belediyelere KPSS şartsız 1200 personel alımı (büro memuru, makam şoförü, güvenlik görevlisi, işçi)

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Belediye ilanlarının başvuru şartları şu şekilde:

- Türk vatandaşıolmak,

- Kamu haklarından mahrumbulunmamak,

- TürkCezaKanununun53'üncümaddesindebelirtilensürelergeçmişolsabile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmişolmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,