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    • Memurlar
    • 17.03.2021 09:48
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    • 17.03.2021 09:48
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    50 KPSS ile 1 belediyeye diğer belediyelere KPSS şartsız 1200 personel alımı (büro memuru, makam şoförü, güvenlik görevlisi, işçi)

    Kamuya KPSS puan şartı aranmadan personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Bugün yayımlanan kamu ilanlarının başvuru detayları... KPSS şartsız memur alımı ilanları merak ediliyor. KPSS puanı olmayan ya da KPSS'den düşük puan almış vatandaşlar kamu dairelerinde çalışmak için ilanları araştırıyor. İşte KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alım ilanları

    takvim.com.tr
    1 belediyeye 50 KPSS ile diğer belediyeler KPSS şartsız 1200 personel alımı

    KPSS puanı olmayan ya da düşük KPSS puanı olan adaylar için İŞKUR işçi alım ilanları yayımladı. Yayımlanan ilanlarda hangi illerde KPSS şartsız alım yapacağını da açıkladı. Bugün yayımlanan ve başvurusu başlayan ilanlarda belediyelere KPSS'siz ve 50 KPSS ile personel, memur ve işçi alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR üzerinden bugün ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda, farklı illerde belediyeler bünyesine KPSS puan şartı aranmadan ve 50 KPSS puan şartı ile kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Personel alım ilanlarına göre başvuru şartları ilanlara göre farklılık gösterebiliyor.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    Belediye ilanlarının başvuru şartları şu şekilde:

    - Türk vatandaşıolmak,

    - Kamu haklarından mahrumbulunmamak,

    - TürkCezaKanununun53'üncümaddesindebelirtilensürelergeçmişolsabile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak,

    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmişolmak,

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    - Muhasebeci,

    - Şoför ve Makam Şoförü,

    - Memur

    - Beden işçisi

    - Güvenlik Görevlisi

    - Tekniker

    - Teknisyen

    - Mühendis,

    - Büro personeli.

        Kamu Memur Alım İlanları

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        Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021

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        Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

        Gelir İdaresi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 17.03.2021

        İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021

        Aksaray Taşpınar Belediyesi Memur Alım İlanı 16.04.2021

        TÜM İLANLAR İÇİN BAĞLANTIYA TIKLAYIN

        https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
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        Haberler Memurlar 50 KPSS ile 1 belediyeye diğer belediyelere KPSS şartsız 1200 personel alımı (büro memuru, makam şoförü, güvenlik görevlisi, işçi)