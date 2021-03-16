50 KPSS ile 1 belediyeye diğer belediyelere KPSS şartsız 1200 personel alımı (büro memuru, makam şoförü, güvenlik görevlisi, işçi)

KPSS puanı olmayan ya da düşük KPSS puanı olan adaylar için İŞKUR işçi alım ilanları yayımladı. Yayımlanan ilanlarda hangi illerde KPSS şartsız alım yapacağını da açıkladı. Bugün yayımlanan ve başvurusu başlayan ilanlarda belediyelere KPSS'siz ve 50 KPSS ile personel, memur ve işçi alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR üzerinden bugün ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda, farklı illerde belediyeler bünyesine KPSS puan şartı aranmadan ve 50 KPSS puan şartı ile kamu personeli ve kamu işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Personel alım ilanlarına göre başvuru şartları ilanlara göre farklılık gösterebiliyor.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Belediye ilanlarının başvuru şartları şu şekilde:
- Türk vatandaşıolmak,
- Kamu haklarından mahrumbulunmamak,
- TürkCezaKanununun53'üncümaddesindebelirtilensürelergeçmişolsabile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmişolmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
ALIM YAPILAN KADROLAR
- Muhasebeci,
- Şoför ve Makam Şoförü,
- Memur
- Beden işçisi
- Güvenlik Görevlisi
- Tekniker
- Teknisyen
- Mühendis,
- Büro personeli.