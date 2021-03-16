3.750-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı başvuru şartları! 16 Mart KPSS'siz ilköğretim mezunu işçi ilanları!

Kamuya en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılıyor. KPSS şartı olmadan ve 50-55 KPSS ile kamuya yapılan memur personel ve işçi alımları haberimizde. Devlette memur, personel ve işçi olmak isteyen vatandaşlar, başvurusu devam eden kamu personeli alımı ilanlarını araştırmaya başladı. Biz de takvim.com.tr olarak bu haberimizde , DPB'de yayımlanan ve başvurusu devam eden kamu personeli alımlarına değindi. Belediye başkanlıkları bünyesine KPSS şartı olmadan kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı. İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV'nizi bırakmanız yeterlidir.
3.750-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı başvuru şartları!
Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021
Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021
Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021
SPK Bilişim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 18.03.2021
Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
Gelir İdaresi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 17.03.2021
İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021
Aksaray Taşpınar Belediyesi Memur Alım İlanı 16.04.2021
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı 28.03.2021
Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021
Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021