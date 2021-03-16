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    • Memurlar
    • 16.03.2021 12:39
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    • 16.03.2021 12:39
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    3.750-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı başvuru şartları! 16 Mart KPSS'siz ilköğretim mezunu işçi ilanları!

    16 Mart KPSS koşulsuz en az ilköğretim mezunu belediye işçisi ilanları: Farklı kent ve ilçelerde belediye başkanlıkları tarafından duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımları yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımlarında başvurular alınmaya devam ediliyor. Pek Çok insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediyede işe girmek için hangi yollar izlenmelidir? Belediyelerde memur ve personel alımları KPSS imtihanından alınan puan üzerinden yapılmaktadır

    takvim.com.tr
    3.750-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı başvuru şartları!

    Kamuya en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılıyor. KPSS şartı olmadan ve 50-55 KPSS ile kamuya yapılan memur personel ve işçi alımları haberimizde. Devlette memur, personel ve işçi olmak isteyen vatandaşlar, başvurusu devam eden kamu personeli alımı ilanlarını araştırmaya başladı. Biz de takvim.com.tr olarak bu haberimizde , DPB'de yayımlanan ve başvurusu devam eden kamu personeli alımlarına değindi. Belediye başkanlıkları bünyesine KPSS şartı olmadan kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı. İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV'nizi bırakmanız yeterlidir.

    3.750-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı başvuru şartları!

    Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021

    Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021

    Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021

    Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021

    SPK Bilişim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 18.03.2021

    Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    Gelir İdaresi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 17.03.2021

    İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021

    Aksaray Taşpınar Belediyesi Memur Alım İlanı 16.04.2021

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı 28.03.2021

    Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021

    İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021

    Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021

        ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        45 MEMUR ALACAK

        KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 MEMUR ALACAK

        TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        2 MEMUR ALACAK

        ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        27 MEMUR ALACAK

        EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        13 MEMUR ALACAK

        ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        50 MEMUR ALACAK

        TAŞPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 MEMUR ALACAK

        AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        4 MEMUR ALACAK

        YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 ZABITA MEMURU ALACAK

        ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

        İPEKYOLU (VAN) BELEDİYESİ

        26 ERKEK 4 KADIN ZABITA MEMURU ALIM İLANI

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        Belediyeler bünyesine yapılan personel alımlarında KPSS şartı aranmamakadır. Mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde;

        - T.C. Vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        - TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        - Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik yapmış yahut tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        - Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,

        BAŞVURULAR AŞAĞIDAKİ LİNKLERDE

        https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

        https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/

            ALIM YAPILAN KADROLAR

            İŞKUR üzerindeki ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alınacağına yer verildi:

            Sanat tarihçisi,
            arkeolog
            taş ustası
            mimar
            beden işçisi
            usta gemici
            yardımcı hizmetler görevlisi
            yazılım geliştirme uzmanı
            proje yöneticisi
            teknik servis elemanı
            araştırmacı
            hizmetli
            elektrikçi
            tamirci,
            park bahçe görevlisi
            temizlik görevlisi
            büro görevlisi
            laboratuvar teknikeri
            erbap işçi
            büro memuru
            büro işçisi
            inşaat ustası
            iş makinesi operatörü
            inşaat mühendisi
            mimar
            hizmet ve destek alma personeli
            üretim planlama ve kontrol şefi
            kalite ekspertör personeli
            yağcı
            işyeri hekimi
            çöp personeli
            destek personeli
            fitness personeli
            iş makinesi operatörü
            grafik tasarımcı
            endüstriyel otomasyon teknikeri
            şoför
            temizlik işçisi
            gassal
            peyzaj mimarı
            idari büro görevlisi

            Belediye kamu işçisi ilanı

            Belediye başkanlıkları bünyesine KPSS şartı olmadan kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı açıklandı. İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Belediyelerde işçi olarak başvuru yapabilmek için ilgili belediyenin insan kaynakları bölümüne CV nizi bırakmanız yeterlidir. Anlaşmalı taşeron firmalarda işe başlamak istiyorsanız ilgili firmanın adresine ulaşarak bu firmayla iletişime geçmeniz ve CV bırakmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Belediyede işe girmek kolay bir şey değildir. Çünkü bir kamu kurumu olan belediyelerde işçi ve personel alımları da yasalara ve belediye meclislerince alınan kararlara bağlı olarak yapılır.
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            Haberler Memurlar 3.750-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı başvuru şartları! 16 Mart KPSS'siz ilköğretim mezunu işçi ilanları!