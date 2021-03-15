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    • 15.03.2021 10:00
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    • 15.03.2021 10:00
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    ! atama yapılacak kadrolar…

    Gündemde sabah saatlerinden bu yana en çok araştırılanlar arasında 4 bin 425 personel alımı yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi başvuruların nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı atama yapılacak kadrolar hangileri? Başvuru şartları da belli oldu ve Resmi Gazete’de yayınlandı. İlk defa ve yeniden atama kurası ile yapılacak olan personel alımı ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 4 bin 425 personel alımı başvuru şartları!

    Sağlık Bakanlığı 4 bin 425 personel alımı başvuru şartları nedir? Sağlık Bakanlığı atama yapılacak kadrolar hangileri? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Başvurular 15 Mart yani bugün başlıyor ve gündemde güzel bir kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi hangi kadrolara atama yapılacağını ve başvuru yapmak için hangi özelliklerin taşınması gerektiğini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı personal alımına ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPILACAK KADROLAR

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacağına yer verildi. 3 kadroya yapılacak kamu personeli atamasında sayı 4 bin 425 olarak duyuruldu.

    BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?

    Söz konusu atama kurası için başvurular 15 Mart 2021 Pazartesi yani bugün başlıyor. Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden Personel Bilgi Sisteminden (PBS) alınacak.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    İlana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

    -Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

    -Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

    -İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

    -Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

    -Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve ve en geç 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

        -Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

        -5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

        TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL YERLERE BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

        -Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,

        -Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

        -Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.
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        Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı 4 bin 425 personel alımı başvuru şartları! Sağlık Bakanlığı atama yapılacak kadrolar…