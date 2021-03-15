Sağlık Bakanlığı 4 bin 425 personel alımı başvuru şartları nedir? Sağlık Bakanlığı atama yapılacak kadrolar hangileri? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Başvurular 15 Mart yani bugün başlıyor ve gündemde güzel bir kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi hangi kadrolara atama yapılacağını ve başvuru yapmak için hangi özelliklerin taşınması gerektiğini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı personal alımına ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPILACAK KADROLAR
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacağına yer verildi. 3 kadroya yapılacak kamu personeli atamasında sayı 4 bin 425 olarak duyuruldu.
BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?
Söz konusu atama kurası için başvurular 15 Mart 2021 Pazartesi yani bugün başlıyor. Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden Personel Bilgi Sisteminden (PBS) alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İlana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
-Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
-İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
-Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
-Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve ve en geç 15 Mart 2021 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,