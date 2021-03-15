Türkiye İş Kurumu sitesindeki iş ilanları bölümünden her gün yüzlerce yeni işçi ve personel alımı ilanı yayımlanıyor. İnternet sitesideki 3 sektörü(güvenlik, büro elemanı ve garson alımı) detaylı bir şekilde incelediğimizde toplamda bu alanlarda 603 yeni ilanla binlerce işçi alımı yapılacağını bilgisine yer verildiğini gördük. İşte İŞKUR güvenlik, büro elemanı ve garson alımı ilanları

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ