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    • 15.03.2021 09:11
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    • 15.03.2021 09:11
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    için son tarih yaklaştı! KPSS şartı yok! alımı başvuru şartları...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesine 1000 personel alımı için başvurular devam ediyor. alımı için son gün 16 Mart olarak belirlendi. Lise mezunlarının da başvurabileceği ilanda KPSS şartı bulunmuyor. Alım yapılacak personeller İstanbul'da belediye bünyesinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş altında çalışacak. Peki, başvuru şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    İBB 1000 personel alımı için son tarih yaklaştı! KPSS şartı yok! İBB personel alımı başvuru şartları...

    İBB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalıştırılmak üzere KPSS ve mezuniyet şartı olmadan 1000 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar için son gün 16 Mart olarak belirlenmişti. Peki İBB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    İstanbul'da belediye bünyesinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş bünyesine mezuniyet şartı olmadan işçi alımı yapılacağı açıklandı.

    Yayımlanan ilanda alım yapılacak personellerin park ve bahçe işlerinde çalıştırılacağına yer verildi. Alınacak personeller geçici olarak istihdam edilecek. İşte İBB personel alımı başvuru şartları:

    -Park ve bahçe bakım işlerinde deneyimli,

    -20-50 yaş arasında olmak,

    -Fiziki engeli olmamak,

    -Beden gücüyle çalışacak bay bayan personel,

    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER!

    Başvuru yapmak için resimli CV'niz ile 12-16 Mart tarihleri arasında basvuru@agac.istanbul adresine mail gönderebilirsiniz.

        İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ AŞ NEDİR?

        İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olarak İstanbul'un yeşil alan çalışmalarını yürütmek, ağaç ve süs bitkileri ihtiyacını karşılamak ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.İstanbul geneli çevre düzenlemeleri ve peyzaj proje ve uygulamalarının yanı sıra, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli bitkilerin tedarik edilmesini de sağlayan İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, aynı zamanda peyzaj materyallerini üretmekte ve bu ürünlerin satışını yapmaktadır.

        Bitkisel toprak üretim tesislerinde; hafriyat toprağından geri dönüşümle peyzaj alanları için verimli toprak üreten İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ; peyzaj proje uygulamaları, kaliteli ürünleri ve uzman kadrosuyla sektörün lideri olarak çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye'de bir ilk olan Bahçe Marketler bitkiyi insanla buluşturma misyonu doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

        Türkiye'nin en büyük Bahçe Marketi Alibeyköy'de kurularak, süs bitkileri sektöründe perakende satış alanında ilk mağaza zinciri oluşturulmuştur.Sürekli gelişim, yerel üreticinin desteklenmesi ve kent peyzajında ekolojik dengeyi koruma ilkeleri ile faaliyetlerini yürüten İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, topluma kaliteli ürün ve hizmet sunmaya; sektör standartlarını geliştirerek dünya çapında örnek ve öncü çalışmalar gerçekleştirmeye devam etmektedir.
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        Haberler Memurlar İBB 1000 personel alımı için son tarih yaklaştı! KPSS şartı yok! İBB personel alımı başvuru şartları...