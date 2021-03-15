İBB 1000 personel alımı için son tarih yaklaştı! KPSS şartı yok! İBB personel alımı başvuru şartları...

İBB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalıştırılmak üzere KPSS ve mezuniyet şartı olmadan 1000 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar için son gün 16 Mart olarak belirlenmişti. Peki İBB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İstanbul'da belediye bünyesinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş bünyesine mezuniyet şartı olmadan işçi alımı yapılacağı açıklandı.
Yayımlanan ilanda alım yapılacak personellerin park ve bahçe işlerinde çalıştırılacağına yer verildi. Alınacak personeller geçici olarak istihdam edilecek. İşte İBB personel alımı başvuru şartları:
-Park ve bahçe bakım işlerinde deneyimli,
-20-50 yaş arasında olmak,
-Fiziki engeli olmamak,
-Beden gücüyle çalışacak bay bayan personel,
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER!
Başvuru yapmak için resimli CV'niz ile 12-16 Mart tarihleri arasında basvuru@agac.istanbul adresine mail gönderebilirsiniz.