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    • Memurlar
    • 15.03.2021 10:32
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    • 15.03.2021 10:32
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    54 yeni öğretim üyesi alımı yapacak

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına her gün yenileri ekleniyor. Güncel olarak eklenen son ilanlar arasında 'nin 54 öğretim üyesi alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    Biruni Üniversitesi 54 yeni öğretim üyesi alımı yapacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 54 yeni öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alım ilanında aranan öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceğinin bilgisine de yer verildi.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru tarihleriyle ilgili bilgiler de yer aldı.

    İşte Biruni Üniversitesi akademik personel alımı için başvuru tarihleri:

    Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı detayları için tıklayın

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