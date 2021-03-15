Biruni Üniversitesi 54 yeni öğretim üyesi alımı yapacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 54 yeni öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alım ilanında aranan öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceğinin bilgisine de yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru tarihleriyle ilgili bilgiler de yer aldı.

İşte Biruni Üniversitesi akademik personel alımı için başvuru tarihleri:



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