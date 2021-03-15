Başvurular bugün başladı! Kamuya 22.000 personel ve memur alımı başvuru şartları! KPSS lise, ön lisans, lisans en az 50 puan...

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuru süreci başlamış olan 22.000 memur alımı ve personel alımı için adaylardan genel ve özel şartlar aranacak. Bu kapsamda, KPSS Olarak 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gereklidir. Genel Olarak ise;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,