Başvurular bugün başladı! Kamuya 22.000 personel ve memur alımı başvuru şartları! KPSS lise, ön lisans, lisans en az 50 puan...

Kamu kurum ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak için 22.000 kişilik kadro ile memur personel alacak. Başvurular Bugün 15 mart itibari ile başladı. Jandarma genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı branşlarda olmak üzere 1790 kişilik boş kadro ile Astsubay Alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 83 farklı branşta olmak üzere 19 bin 940 Sözleşmeli Öğretmen Alımı yapılacak. Kıyı Emniyetine Lisans ve Ön Lisans mezunu 36 Daimi personel alımı yapılacak. Alımlar Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak. Ayrıca Alımlar, Mühendis, Büro Personeli (Memur), İkinci Mühendis, İkinci Kaptan, Deniz Trafik Operatörü, Büro Personeli (Memur) kadrolarında yapılacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Başvuru süreci başlamış olan 22.000 memur alımı ve personel alımı için adaylardan genel ve özel şartlar aranacak. Bu kapsamda, KPSS Olarak 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gereklidir. Genel Olarak ise;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
22.000 MEMUR PERSONEL ALIMI BAŞLADI!
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı:
Jandarma genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı branşlarda olmak üzere 1790 kişilik boş kadro ile Astsubay Alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden yapılacak olup adaylardan KPSS 60 puan şartı aranacak. Sözleşmeli ve Muvazzaf olarak yapılacak Askeri personel alımları için ilan hakkında daha detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.