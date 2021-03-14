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    • 14.03.2021 09:50
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    Medipol Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak! Şartlar belli oldu

    'nun internet portalında yayınlanan personel alım ilanları güncellenirken, güncel ilanlar arasında yer alan Medipol Üniversitesi'nin 3 öğretim üyesi alımı yapacağı duyurusu dikkat çekti.

    Şartlar belli oldu! O üniversite öğretim üyesi alımı yapacak

    Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite için 3 yeni öğretim üyesi alımı yapılacağı açıklandı. Alınacak öğretim üyelerinin tıp, eğitim, mühendislik ve doğa bilimleri fakülteleri için arandığı duyuruldu.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar da belirtildi.

    İşte öğretim üyesi alımı için istenen şartlar:
    * 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
    * Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
    * Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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