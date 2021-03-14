İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite için 3 yeni öğretim üyesi alımı yapılacağı açıklandı. Alınacak öğretim üyelerinin tıp, eğitim, mühendislik ve doğa bilimleri fakülteleri için arandığı duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar da belirtildi.

İşte İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alımı için istenen şartlar:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

* Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.



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