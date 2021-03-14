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    • 15.03.2021 08:15
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    • 15.03.2021 08:15
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    En az ilkokul mezunu sözleşmeli er başvuru şartları - 2021 Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı er alımı ilanları bekleniyor

    2021 yılı sözleşmeli er alımı için geri sayımda sona gelindi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapılacak. Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler."

    En az ilkokul mezunu sözleşmeli er başvuru şartları nedir?

    Asker olmak isteyen yüz binlerce genç, en az ilkokul mezunları arasından yapılacak kontratlı er alımının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Kontratlı erbaş ve er; vatani vazifesini yapmakta olan mükellef erbaş ve erlerin yapmış oldukları vazifeleri yerine getirmek için belli bir fiyat karşılığı 6191 Rakamlı Kontratlı Erbaş ve Er Yasayı temellerine göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında vazife yapan asker bireydir. 2020 yılında Şubat ayında, Temmuz ayında ve Aralık ayında sözleşmeli er alımı ilanları yayımlanmış ve sene içerisinde 3 defa sözleşmeli er alımı yapılmıştı. 2021 yılında ise henüz sözleşmeli er alımı ilanı yayımlanmadı.

    2021 YILI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BEKLENİYOR

    2020 yılında Şubat ayında , Temmuz ayında ve Aralık ayında sözleşmeli er alımı ilanları yayımlanmış ve sene içerisinde 3 defa sözleşmeli er alımı yapılmıştı. 2021 yılında ise henüz sözleşmeli er alımı ilanı yayımlanmadı. Kara Kuvvetlerine askerlik şartı ile, deniz ve hava kuvvetlerine ise askerlik şartsız alım bekleniyor. Askerlik şartsız ve askerlik şartı ile en az ilköğretim mezunlarından yapılması beklenen sözleşmeli er alımının bu ay ya da en geç nisan ayında yayımlanması bekleniyor.

    SÖZLEŞMELİ ER NEDİR?

    MSB tarafından yapılan açıklamada sözleşmeli er şu şekilde tanımlandı: "Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

    Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler."

        ÖZLÜK HAKLARI

        1- Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

        2- Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.

        3- Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

        4- Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

        5- Sözleşmeli erbaş ve erler, üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.

        6- Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

        7- Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.

        8- Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı'na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.

            SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI

            Sözleşmeli er olarak 2 yılı tamamlayanlar, gerekli şartları sağlamaları ve kadroların uygun olması durumunda sözleşmeli onbaşılığa, bu rütbede 2 yılını tamamlayanlar ve gerekli şartları sağlayanlar ise çavuşluğa terfi etmektedir. Sözleşmeli er ve erbaşların 3 yıllık görev sürelerinin ardından gerekli şartları taşıması ve kadroların uygun olması durumunda uzman erbaş ya da astsubaylığa geçiş yapabilmektedir. Sözleşmeli erlerin aldıkları net maaşlara eş-çocuk yardımı, operasyon görevleri de ilave edilmektedir. Dolayısıyla 3 bin 750 liradan başlayan maaşlar net maaş değildir.
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