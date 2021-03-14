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    • Memurlar
    • 14.03.2021 09:38
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    • 14.03.2021 09:40
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    ... 'da yüzlerce yeni personel alım ilanı yayınlandı!

    sisteminde aktif iş arayan kaydı bulunan vatandaşların görüntüleyebileceği iş ilanları kolaylıkla görüntülenirken; başvurular da birkaç tık ile tamamlanır. İş arayan kaydının oluşturulması için ise vatandaşların kendilerine en yakın İŞKUR birimine başvurması ya da İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden adımları takip etmesi yeterli olur. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    En az 5000 TL maaşla eleman alımı başvuru şartları...

    İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Toplumun her kesimine ve eğitim düzeyine hitap eden güncel iş ilanları nasıl sorgulanır? Vatandaşlar İŞKUR'un resmi web sitesinden ve e-Devlet kapısı aracılığıyla başvuru sonuçlarına erişebilirler. e-Devlet kapısı aracılığıyla "İş Başvurusu Sorgulama" sayfasından sorgulama yapılabilir.

    AÇIK İŞ İLANLARI SAYFASINA ERİŞİM NASIL SAĞLANIR?

    İşveren ilanlarını kendi sistemi üzerinde kayıt eden İŞKUR, bunları tek bir sayfada toplayarak iş arayanlara sunar. Kişilerin açık ilan sayfasına erişim sağlayabilmesi için ilk adımda iş arayan kaydına dair bilgilerle İŞKUR'un kurumsal web sitesinde yer alan sisteme giriş yapmaları gerekir.

    Kamu Memur Alım İlanları

    Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021

    Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021

    Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021

    Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021

        SPK Bilişim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 18.03.2021

        Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

        Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı ilk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı 15.03.2021

        Gelir İdaresi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 17.03.2021

        İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021

        Aksaray Taşpınar Belediyesi Memur Alım İlanı 16.04.2021

        Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

        TÜBİTAK TBAK 15.03.2021
        Ankara TÜBİTAK İdari Hizm. Daire Bşk. Pers. Alımı 22.03.2021
        Ankara Tübitak Bilgi İşl. Daire Başk. Pers. Alımı 22.03.2021
        Antalya TÜBİTAK TUG Pers. Alımı 25.03.2021
        Balıkesir İvrindi SYDV Pers. Alımı 15.03.2021
        Aydın ARYA Turistik Tesisler A.Ş. 15.04.2021
        Aydın Buharkent SYDV 25.03.2021
        İzmir Kiraz SYDV 17.03.2021
        Manisa Şehzadeler Mühendislik A.Ş. 16.03.2021
        Çorum Uğurludağ SYDV 19.03.2021
        Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.14.03.2021


        Erzurum Oltu SYDV 15.03.2021
        Ankara TÜBİTAK BİLGEM 29.03.2021
        Erzurum Olur SYDV 14.03.2021
        Mersin Silifke SYDV 15.03.2021
        Aydın Buharkent SYDV 15.03.2021
        Muğla Muttaş Tic. A.Ş. 19.03.2021
        Ağrı Pataş Yatırım İnş. Müh. Tic. A.Ş. 17.03.2021
        Çankırı Kızılırmak SYDV.16.03.2021
        İstanbul Pers. Yön. A.Ş. 18.03.2021
        Antalya Gazibel İnş. Tarım Turz. San. Ltd. Şti. 18.03.2021
        Manisa Turgutlu Beld. Pers. A.Ş. 15.03.2021
        Van Çaldıran SYDV Pers. Alımı 15.03.2021
        Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 14.03.2021
        Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Paz. Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 15.03.2021
        Muğla Beltes Petrol Enerji San. Tic. A.Ş.17.03.2021
        Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 26.03.2021
        Bursa Yenişehir SYDV 16.03.2021
        İzmir Ödemiş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.03.2021
        Sivas Ulaş SYDV 15.03.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER 21.03.2021


            Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 14.03.2021
            Aydın ÇİPAŞ Çine Gıda Mad. ve Yem. Paz. San. Tic. A.Ş. 15.03.2021
            Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 15.03.2021
            Sivas AKBELSAN Ltd. Şti. 14.03.2021
            Konya Hadim SYDV 17.03.2021
            Kastamonu Şenpazar SYDV 22.03.2021
            İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. Engelli Alım İlanı 17.03.2021
            Şanlıurfa Halfeti SYDV 17.03.2021
            Kilis Musabeyli SYDV 17.03.2021
            Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.03.2021
            Samsun Salıpazarı SYDV 19.03.2021
            Burdur Çavdır SYDV 19.03.2021
            Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elek. Ürt. Özel Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş. 15.03.2021
            Bilecik Kayı Gıda Tem. Turz. San. Tic. A.Ş. 31.03.2021
            Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 15.03.2021
            İstanbul Ağaç ve Peysaj A. Ş. 16.03.2021
            İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 15.03.2021
            Kırşehir Kaman Belediyesi Per.Ltd. Şti. 22.03.2021
            Bitlis Yolalan Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 16.03.2021


            Antalya Gündoğmuş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 18.03.2021
            Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 14.03.2021
            Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.03.2021
            Manisa Kırkağaç SYDV 16.03.2021
            Eskişehir Alpu SYDV 16.03.2021
            Kırıkkale Bahşılı SYDV 16.03.2021
            Aydın Bozdoğan SYDV 19.03.2021
            Tokat Almus SYDV 16.03.2021
            Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 17.03.2021
            Aydın Koçarlı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.03.2021
            İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 17.03.2021
            Sivas Yıldızeli SYDV 19.03.2021
            İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 14.03.2021

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            İşveren İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?

            İşçi arayışında olan işverenlere de yanıt veren İŞKUR'a kayıt işlemleri işverenler tarafından da kolayca yapılabilmektedir. İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • Öncelikle "esube.iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.

            • İŞKUR İnternet Şubesi'nde sağ kısımdaki İşveren bölümünde yer alan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

            • Açılan ekranda "Genel Koşullar" kısmını dikkatlice okuduktan sonra "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın (Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın. Ancak kayıt işlemi burada sona erer).

            • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz olarak doldurun.

            • Adres bilgilerini ve iletişim bilgilerini girin ve "İleri" tuşuna basın.

            • Açılan ekranda şifre oluşturma işlemlerini tamamlayın.

                Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama

                İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

                • Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

                • Çalışma yeri bilginizi girin.

                • Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

                • İŞKUR üyelik ekranında karşınıza çıkan "Üyelik Sözleşmesi" kısmını dikkatlice okuduktan sonra sözleşmeyi onaylıyorsanız en altta yer alan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayarak, İŞKUR kayıt işlemine devam edebilirsiniz. (Eğer üyelik sözleşmesini onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayarak, kayıt işlemini sonlandırabilirsiniz.)
                Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra kayıt işlemlerine devam etmek için açılan sayfada;

                • T.C. kimlik numaranızı girin.

                • Ad, soyad bilgilerinizi girin.

                • Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi girin.
                Sayfanın altında yer alan resimdeki "sayıları", yanında yer alan "Güvenlik Kontrolü" kutucuğuna doğru ve eksiksiz şekilde yazın.
                Güvenlik Kontrolü kısmının altında bulunan uyarıyı okuduktan sonra hemen sol yanındaki kutucuğu işaretleyerek, en altta bulunan "İleri" tuşuna basın.

                • Açılan ekranda adres bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girin.

                • En alt kısımda kendinize bir şifre oluşturup, şifreyi tekrar girin.

                • Kendinize güvenlik amaçlı olarak bir güvenlik sorusu ve yanıtı oluşturun.

                • Son olarak "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
                Bu işlemlerle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz
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                Haberler Memurlar En az 5000 TL maaşla eleman alımı başvuru şartları... İŞKUR'da yüzlerce yeni personel alım ilanı yayınlandı!