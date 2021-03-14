İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Toplumun her kesimine ve eğitim düzeyine hitap eden güncel iş ilanları nasıl sorgulanır? Vatandaşlar İŞKUR'un resmi web sitesinden ve e-Devlet kapısı aracılığıyla başvuru sonuçlarına erişebilirler. e-Devlet kapısı aracılığıyla "İş Başvurusu Sorgulama" sayfasından sorgulama yapılabilir.
AÇIK İŞ İLANLARI SAYFASINA ERİŞİM NASIL SAĞLANIR?
İşveren ilanlarını kendi sistemi üzerinde kayıt eden İŞKUR, bunları tek bir sayfada toplayarak iş arayanlara sunar. Kişilerin açık ilan sayfasına erişim sağlayabilmesi için ilk adımda iş arayan kaydına dair bilgilerle İŞKUR'un kurumsal web sitesinde yer alan sisteme giriş yapmaları gerekir.
Kamu Memur Alım İlanları
Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021
Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021
Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021