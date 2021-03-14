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    • Memurlar
    • 14.03.2021 08:37
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    • 14.03.2021 08:37
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    15 Mart en az 4.000-5.000 TL maaşla devlete 28.000 nedir? İşte tüm kadrolar

    15 Mart en az 4.000-5.000 TL maaşla devlete personel memur ve işçi alımları oldukça fazla merak ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine personel ve kolluk kuvveti alımları yapılacak. puan şartı aranmadan ve 50-60 KPSS ile yapılacak personel , memur ve jandarma alımında başvurular 15 Mart günü başlayacak. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar haberimizde.

    takvim.com.tr
    En az 4.000-5.000 TL maaşla devlete 28.000 memur alımı başvuru şartları...

    Son dakika haberi: 5 kamu kurumu tarafından açıklama yapıldı ve en az ilköğretim mezunlarından kamuya personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. 27 bin 215 personel alımı başvurusu başlıyor. Yayınlanan kamu güncel kamu iş ilanlarına göre, bugünden başlamak üzere, her bir ilan içeriğinde belirtilen farklı son başvuru tarihlerine kadar toplamda 28 bin memur-işçi ve personel alımı yapılacaktır. En az ilkokul, ilköğretim, ortaokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adayların kendilerine göre kamuda iş imkanı bulabileceği en güncel iş ilanları ile ilgili haber içeriğinde özet anlatımı ile birlikte ilanlar yayınladık. Bu ilanlar hakkında detaylı bilgilere sahip olmak ve başvuru adreslerini ve diğer detayları öğrenebilmeniz için de her bir ilan altında sizlere linkler belirttik. Bu belirtilen linklere tıklayarak, kendi branş alanınızda en uygun iş imkanlarına ulaşabilirsiniz.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağı görüldü:

    Öğretmen

    Astsubay

    İşçi

    Uzman tabip,

    Tabip,

    Uzman diş tabibi,

    Diş tabibi

    Eczacı

    Başvurusu 15 Mart günü başlayacak personel alımları şu şekilde:

    Sahil Güvenlik 150 astsubay alımı için TIKLAYIN

    MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için TIKLAYIN

    İstanbul'da Belediyeye 1000 işçi alımı için TIKLAYIN

    Sağlık Bakanlığı 4 bin 425 personel alımı için TIKLAYIN

        JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI

        Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59'da sona erecek.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Başvurular, Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen başvuru yapılamayacak.

        Sisteme Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

        JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        (2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik TABLO-2 ve TABLO-3'de belirtilen Lisans ve Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

        (3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgelerinin bulunması ve bu belgelerin sisteme yüklenmesi,

        (4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

        (5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2019-2020 yılında yapılan KPSS'den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

        Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise 2020 yılında yapılan KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

        Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80'ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak,

        (6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

        (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

        (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.), Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.)

        (7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        (8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,

        (9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        (10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        (11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

        (12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        (13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        (14) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

        (15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

        (16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        (17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

        (18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

        (19) Hamile olmamak...
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        Haberler Memurlar 15 Mart en az 4.000-5.000 TL maaşla devlete 28.000 memur ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm kadrolar