Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni işçi ve personel alımı ilanları yayımlandı. Kurumun internet sitesi üzerinden yeni işçi ve personel alımı ilanları duyurulmaya devam ederken iş arayışı olanlar yeni ilanlara odaklandı. Geçtiğimiz yıl kamu ve özel sektör için duyurulan ilanlarla 865 binden fazla vatandaş aradığı işe kavuşmuştu. Mart ayının gelmesiyle birlikte iş arayanlar tek tek son duyurulan ilanları incelemeye ve kendi alanındaki işlere başvurmaya başladı. İŞKUR'da şu an 23 bin 706 ilanla çeşitli kadrolara acil işçi aranıyor. Aradığınız iş bölümüne göre İŞKUR ilan sayfasına çalıştığınız mesleği yazarak aradığı alanla ilgili ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.