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    • Memurlar
    • 13.03.2021 20:12
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    • 13.03.2021 20:12
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    başvuru nasıl yapılır? personel alımı başvuru şartları! 1.640 kişi alınacak...

    personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. başvuru nasıl yapılır sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Jandarma astsubay olarak görev yapmak isteyen binlerce kadın ve erkek başvurular hakkında bilgi edinmek istiyor. JGK 2021 Muvazzaf/Sözleşmeli astsubay alımı başvuru kılavuzu duyurulmuş ve başvuru şartlarına ilgi bilgi verilmişti. İşte şartlar!

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    JGK personel alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru şartları! 1.640 kişi alınacak...

    Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru dönemi başlıyor! JGK personel alımı için duyuru yayınlandı ve kaç personel alınacağı belli oldu. JGK astsubay alımı için 1.640 kişilik kadro açıldı. Başvurular 15-28 Mart tarihleri arasında yapılacak. Peki, jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

    JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın 1640 astsubay temini yapılacak.

    Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen kontenjanların tamamlanamaması durumunda, eksik kalan kontenjan; Jandarma branşında eğitim seviyesine ve cinsiyetine göre normal aday kontenjanına aktarılacak.

    Lisans ve ön lisans kontenjanları başvuruların tamamlanmasını müteakip belirlenecek olup, lisans veya ön lisans kontenjanların doldurulamaması durumunda; eksik kalan kontenjan diğer eğitim seviyesine aktarılacak.

    Jandarma haricindeki branşların kontenjanının doldurulamaması durumunda; eksik kalan kontenjanlar eğitim seviyesi ve cinsiyetine göre Jandarma branşına aktarılacak.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

        Başvurular; 15 Mart 2021 günü başlayıp, 28 Mart 2021 günü saat 23:59'da sona erecek.

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
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