JGK personel alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru şartları! 1.640 kişi alınacak...

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın 1640 astsubay temini yapılacak.

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen kontenjanların tamamlanamaması durumunda, eksik kalan kontenjan; Jandarma branşında eğitim seviyesine ve cinsiyetine göre normal aday kontenjanına aktarılacak.