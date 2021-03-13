JGK personel alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru şartları! 1.640 kişi alınacak...

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru dönemi başlıyor! JGK personel alımı için duyuru yayınlandı ve kaç personel alınacağı belli oldu. JGK astsubay alımı için 1.640 kişilik kadro açıldı. Başvurular 15-28 Mart tarihleri arasında yapılacak. Peki, jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!
JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın 1640 astsubay temini yapılacak.
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen kontenjanların tamamlanamaması durumunda, eksik kalan kontenjan; Jandarma branşında eğitim seviyesine ve cinsiyetine göre normal aday kontenjanına aktarılacak.
Lisans ve ön lisans kontenjanları başvuruların tamamlanmasını müteakip belirlenecek olup, lisans veya ön lisans kontenjanların doldurulamaması durumunda; eksik kalan kontenjan diğer eğitim seviyesine aktarılacak.
Jandarma haricindeki branşların kontenjanının doldurulamaması durumunda; eksik kalan kontenjanlar eğitim seviyesi ve cinsiyetine göre Jandarma branşına aktarılacak.