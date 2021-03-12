OGM yer değiştirme sonuçları açıklandı! OGM yer değiştirme sonuç sorgulama!

OGM yer değiştirme sonuçları açıklandı! Binlerce OGM personelinin başvurduğu OGM yer değiştirme sonuçları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; Yer Değiştirme Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucu ilan edilen birimlere yerleştirilmesi yapılan personel listeleri belirlendi.
OGM YER DEĞİŞTİRME SORGULAMA!
13.10.2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile 20.09.2014 tarih ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi olan personelin tercih edebilecekleri birimlerin listesi 10.02.2021 tarihinde ilan edilmişti.
Bu doğrultuda Zorunlu Yer Değiştirmeye tabi personelin tercihleri ve hizmet puanları dikkate alınarak, Yer Değiştirme Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucu ilan edilen birimlere yerleştirilmesi yapılan personel listeleri ekte yer almaktadır.
Zorunlu yer değiştirmeye tabi olup tercihte bulunacak personelden;
- İdari Şube Müdürlerinin, İdari Şube Müdürü kadrosuna,
- Teknik Şube Müdürlerinin, Teknik Şube Müdürü, Orman İşletme Müdürü (orman mühendisi olanlar) veya mezuniyeti ile ilgili Mühendis kadrosuna,
- Orman İşletme Müdürlerinin, Orman İşletme Müdürü, Teknik Şube Müdürü veya Orman Mühendisi kadrosuna,
- Orman İşletme Müdür Yardımcılarının, Orman İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna,
- Orman Fidanlık Müdür Yardımcılarının, Orman Fidanlık Müdür Yardımcısı kadrosuna,
- Başmühendislerin, Başmühendis kadrosuna veya Mühendis kadrosuna,
- Saymanlar ve İşletmeler Saymanlarının, Sayman Kadrosuna,
- İşletme, Fidanlık, ATM ve Kadastro Şeflerinin, ilan edilen Şefliklere (Depo Şeflikleri hariç),
- Mühendislerin bulundukları Mühendis unvan kodundaki Mühendisliklere veya Kadastro Komisyonlarındaki Ormancı ve Ziraatçı Üyeliklere,
- Orman Endüstri Mühendislerinin ise Orman Endüstri Mühendisi kadrosu ile Depo Şefliği görevine tercihte bulunabileceklerdir.
Tercih işlemleri yukarıda belirtilen kadro grupları içerisinde yapılacak olup, gruplar arası tercih yapılması durumunda bu tercihler dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.