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    • Memurlar
    • 12.03.2021 08:38
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    • 12.03.2021 08:38
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    'da şartsız kamu ilanları: açıklandı! İşte tüm kadrolar

    kurum dışı kamu ilanları yayımlandı. İŞKUR üzerinde farklı kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere 1700 personel alımı yapılacağına yer verildi. şartsız personel alımı yapılacak olup adayların en az okuryazar olmaları ve en fazla lisans mezunu olmaları gereklidir. İŞKUR Kuru dışı ilanları başvurusu için adaylara çok az süre veriliyor. Bazı ilanlar sadece bir günde sona ermektedir. Bu haberdeki veriler 12 Mart 2021 tarihi itibari ile yayımlanan verilerdir. Bu kapsamda son başvuru tarihine kadar başvurusunu yapmamış olan adaylar bir an önce ilanların detaylarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler. Peki İŞKUR ile yayımlanan ilanlara göre, hangi kadrolarda personel alımı yapılacak?

    takvim.com.tr
    İŞKUR'da KPSS şartsız kamu ilanları: Devlete yeni 1700 personel alımı yapılacak!

    İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre kamuya KPSS şartı olmaksızın 1700 personel alımı yapılacak. Farklı kamu kurum ve kuruluşların ilanları haberimizde. İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre kamuya 1800 işçi personel alımı yapılacak olup adaylar başvurularını sadece şahsen ilgili kurum ve kuruluşlara gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar İŞKUR resmi sayfası olan " www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ " adresine girerek ilanları inceleyebilir ve istenen belgelerin karşılanması sonucunda başvurularını son başvuru tarihine kadar gerçekleştirebilirler.

    İLANLARA DİKKAT!

    İŞKUR Kuru dışı ilanları başvurusu için adaylara çok az süre veriliyor. Bazı ilanlar sadece bir günde sona ermektedir. Bu haberdeki veriler 12 Mart 2021 tarihi itibari ile yayımlanan verilerdir. Bu kapsamda son başvuru tarihine kadar başvurusunu yapmamış olan adaylar bir an önce ilanların detaylarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    İlgili alımlar KPSS Şartı aranmaksızın yapılacak. Bu kapsamda İŞKUR Kamu İlanları başvurusu için adayların " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü Olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve Emeklilik hakkı verilmemiş ve emekli parası almıyor olmak" gibi niteliklere sahip olan adaylar başvuru yapabilecekler.

        ALIM YAPILACAK KADROLAR:

        Uzman / Uzman Yardımcısı,
        Teknik ve Destek Personeli,
        Şoför,
        Muhasebe Elemanı,
        Yardımcı Hizmetli,
        Yazılı - Yükleyici,
        Temizlik Personeli,
        Beden İşçisi,
        Kamu Hizmetli,
        Yol Yapım be Bakım Çalışmaları Park - Bahçe ve Çevre Temizliği,
        Çevre Mühendisi,
        Kaldırım İşçisi,
        Satın alma Görevlisi,
        Ar-Ge Personeli,
        Bahçe Bakım Elemanı,
        Yolcu Taşıma Şoförü,
        Elektrik Teknisyeni,
        Sosyolog,
        Otobüs Şoförü,
        Hasta Kabul - Kayıt Görevlisi,
        Tekniker,
        İnşaat Mühendisi,
        Jeofizik Mühendisi,
        Operatör,
        Çeşitli kadrolarda Mühendis,
        Mezarlık Görevlisi,
        Garson,
        Muhasebe meslek Elemanı,
        Banka memuru,
        Büro Memuru,
        İnşaat İşçisi,
        Destek Personeli,
        Peyzaj İşçisi,
        Büro İşçisi,
        Danışma Görevlisi,
        Bakım Onarım Personeli,

        İŞKUR'da KPSS şartsız kamu ilanları: Devlete yeni 1700 personel alımı yapılacak!

        İŞKUR'da KPSS şartsız kamu ilanları: Devlete yeni 1700 personel alımı yapılacak!

            İŞKUR'da KPSS şartsız kamu ilanları: Devlete yeni 1700 personel alımı yapılacak!

            İŞKUR'da KPSS şartsız kamu ilanları: Devlete yeni 1700 personel alımı yapılacak!

            BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

            İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre kamuya 1800 işçi personel alımı yapılacak olup adaylar başvurularını sadece şahsen ilgili kurum ve kuruluşlara gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar İŞKUR resmi sayfası olan " www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ " adresine girerek ilanları inceleyebilir ve istenen belgelerin karşılanması sonucunda başvurularını son başvuru tarihine kadar gerçekleştirebilirler.

            İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

            İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

            Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

            Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için; Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız. İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız. Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
            Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
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            Haberler Memurlar İŞKUR'da KPSS şartsız kamu ilanları: Devlete yeni 1700 personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte tüm kadrolar