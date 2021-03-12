İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre kamuya KPSS şartı olmaksızın 1700 personel alımı yapılacak. Farklı kamu kurum ve kuruluşların ilanları haberimizde. İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre kamuya 1800 işçi personel alımı yapılacak olup adaylar başvurularını sadece şahsen ilgili kurum ve kuruluşlara gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar İŞKUR resmi sayfası olan " www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ " adresine girerek ilanları inceleyebilir ve istenen belgelerin karşılanması sonucunda başvurularını son başvuru tarihine kadar gerçekleştirebilirler.
İLANLARA DİKKAT!
İŞKUR Kuru dışı ilanları başvurusu için adaylara çok az süre veriliyor. Bazı ilanlar sadece bir günde sona ermektedir. Bu haberdeki veriler 12 Mart 2021 tarihi itibari ile yayımlanan verilerdir. Bu kapsamda son başvuru tarihine kadar başvurusunu yapmamış olan adaylar bir an önce ilanların detaylarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
İlgili alımlar KPSS Şartı aranmaksızın yapılacak. Bu kapsamda İŞKUR Kamu İlanları başvurusu için adayların " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü Olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve Emeklilik hakkı verilmemiş ve emekli parası almıyor olmak" gibi niteliklere sahip olan adaylar başvuru yapabilecekler.