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    • Memurlar
    • 12.03.2021 09:52
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    • 12.03.2021 09:52
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    ? ne zaman açıklanacak?

    90. Dönem hakkında yapılan araştırmalar özellikle son saatlerde artışa gösterirken sınava katılım sağlayan adaylar arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 90. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, ? ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    90. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

    90. ÖGG sınav sonuçları son günlerin en çok merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sınava katılan adaylar sonuçları öğrenmek için araştırmalara başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında 86. Özel Güvenlik sınavının soru ve cevaplarını kısa bir süre önce yayımlandı. Peki, 90. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    90. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    ÖGG sınav sonuçlarının yayımlanan sınav talimatına göre 12 Mart Cuma günü açıklanacak. Ancak açıklanacağı saate ilişkin bir duyuru yapılmadı.

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

    Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

    ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

        ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

        5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

        ● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        ● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

        ● 18 yaşını doldurmuş olmak.

        ● 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

        2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

        3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

            ●Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

            ●14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

            ● Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
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