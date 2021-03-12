90. ÖGG sınav sonuçları son günlerin en çok merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sınava katılan adaylar sonuçları öğrenmek için araştırmalara başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında 86. Özel Güvenlik sınavının soru ve cevaplarını kısa bir süre önce yayımlandı. Peki, 90. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

90. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçlarının yayımlanan sınav talimatına göre 12 Mart Cuma günü açıklanacak. Ancak açıklanacağı saate ilişkin bir duyuru yapılmadı.