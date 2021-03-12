90. ÖGG sınav sonuçları son günlerin en çok merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sınava katılan adaylar sonuçları öğrenmek için araştırmalara başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında 86. Özel Güvenlik sınavının soru ve cevaplarını kısa bir süre önce yayımlandı. Peki, 90. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
90. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav sonuçlarının yayımlanan sınav talimatına göre 12 Mart Cuma günü açıklanacak. Ancak açıklanacağı saate ilişkin bir duyuru yapılmadı.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.