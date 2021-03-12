ASEM başvuruları ne zaman 2021? ASEM anlaşıldığı gibi bir kavramın kısaltılmış halidir. Astsubay eğitim merkezi olarak bilinir. Öğrenciler bu unvanı alabilmek için çeşitli ASEM kurumlarına eğitim almak amacıyla başvuruda bulunabilir. Elbette ki kurumun belirli şartları, alım koşulları bulunmaktadır.
Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli Astsubay alımı yapacağını duyurdu. Dokuz ayrı branşta yapılacak olan alımlarla birlikte toplamda 1.640 personel istihdamı sağlanacak. Peki, ASEM nedir? İşte, KPSS ile Jandarma Genel Komutanlığı ASEM başvurularının detayları...
ASEM NEDİR?
ASEM astsubay eğitim merkezidir. Kişilerin astsubay olabilmek için eğitildikleri merkezi ifade eder.
Astsubay olmak isteyen kişiler bu merkezde eğitim alır ve eğitim sonucunda da astsubay unvanına sahip olur. Bu eğitim süreci 1 yıl devam eder.
Eğitim sürecinde çeşitli alanlarda kişilere özel eğitimler verilir. Kayıt, intibak, temel eğitim, akademik eğitim, parkur, staj gibi uzun ve içerikli bir eğitim süreci mevcuttur.
ASEM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?
Henüz ASEM tarafından alım yapılacağı ile ilgili bir ilan yapılmadı. İlan yapıldığında detaylı başvuru şartları başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla ortaya çıkacak.
ASEM Başvuru Şartları Nelerdir?
Astsubay olmak isteyen kişiler için başvuru şartları büyük önem arz etmektedir. ASEM merkezine başvuracak olan sivil kaynaklı adaylarda da belirli kriterler aranmaktadır.
ASEM aynı zamanda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi olarak da geçmektedir.
Sivil kaynaklı adaylarda aranan nitelikler şöyledir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
KPSS sınavına girerek belirli bir puan elde etmek çünkü merkeze KPSS notu baz alınarak kişiler yerleştirilmektedir.
Sağlık yönetmenliğine uygun sağlık şartları taşıması gerekmektedir.