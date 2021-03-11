Son dakika haberi: Bugün İŞKUR'da 24 ilan yayımlandı ve en az ilköğretim mezunlarından kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunlarından danışma memuru, şoför, işçi, mühendis, tekniker ve personel kadrolarına alım yapılacağına yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Genellikle geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı için ilanlar nereden görüntülenir?
Sivas Cemel Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.03.2021
Çorum Mecitözü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 13.03.2021
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.14.03.2021
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.03.2021
Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti.12.03.2021
Manisa Akhisar Belediyesi Personel A.Ş.11.03.2021
Ankara Nallıhan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.03.2021
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Per. A.Ş. 11.03.2021
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 12.03.2021