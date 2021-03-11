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    • Memurlar
    • 11.03.2021 10:00
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    • 11.03.2021 10:00
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    : Danışma memuru, şoför, işçi, mühendis, tekniker ve personel kadroları alım şartları nedir?

    Belediyeler, belediye bünyesindeki kamu şirketlerine yapılan personel alımlarına baktığımızda KPSS puan şartının aranmadığı, alınacak adayların belediyeler bünyesinde kadrolu kamu işçisi kadrosunda istihdam edileceği görüldü. müessese dışı işçi alımı, bu günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce kişinin incelediği İŞKUR müessese dışı işçi alımı müracaatı, müesseselerin tanımladığı sürece göre yapılacak. Peki danışma memuru, şoför, işçi, mühendis, tekniker ve personel kadroları alım şartları nedir? İşte ...

    takvim.com.tr
    KPSS şartız kamu ilanları: Danışma memuru, şoför, işçi, mühendis...

    Son dakika haberi: Bugün İŞKUR'da 24 ilan yayımlandı ve en az ilköğretim mezunlarından kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunlarından danışma memuru, şoför, işçi, mühendis, tekniker ve personel kadrolarına alım yapılacağına yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Genellikle geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı için ilanlar nereden görüntülenir?

    Sivas Cemel Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.03.2021

    Çorum Mecitözü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 13.03.2021

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.14.03.2021

    Çanakkale Ayvacık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.03.2021

    Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti.12.03.2021

    Manisa Akhisar Belediyesi Personel A.Ş.11.03.2021

    Ankara Nallıhan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.03.2021

    Tekirdağ Çorlu Belediyesi Per. A.Ş. 11.03.2021

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 12.03.2021

        İzmir Ödemiş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.03.2021

        Nevşehir Karapınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.03.2021

        Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.03.2021

        Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. 14.03.2021

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

        -Türk vatandaşı olmak.

        -Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        -TCK 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        -Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
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