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    • 11.03.2021 10:31
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    • 11.03.2021 10:31
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    18 öğretim görevlisi alacak! İstenen belgeler belli oldu

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına her gün yenileri ekleniyor. Güncel olarak eklenen son ilanlar arasında 'nin 18 öğretim üyesi alımı yapacağı ilanı da yer aldı.

    Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 yeni öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alım ilanında aranan öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceğinin bilgisine de yer verildi.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanlarda, başvuru yapacak adaylardan istenen belgelere de yer verildi.

    İşte Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi alımı için istenen belgeler:
    1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
    2. Başvuru formu
    3. ALES sonuç belgesi,
    4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
    5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
    6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
    7. Özgeçmiş,
    8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
    9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir),
    10. Lisans not dökümü,
    11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
    12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)
    13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK'dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
    14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak! İstenen belgeler belli oldu