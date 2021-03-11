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    • 11.03.2021 10:20
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    • 11.03.2021 10:20
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    Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı! İşte detaylar

    'na ait internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları güncellendi. Güncel ilanlar arasında Esenyurt Üniversitesi'nin 23 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    İstanbul'daki o üniversite alım yapacak! Detaylar belli oldu

    Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü 23 öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda alınacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve bölüm için arandığı bilgisine de yer verildi.

    'nun ilan portalı internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuruda istenen belgeler de belirtildi.

    İşte İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuruda istenen belgeler:
    1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
    2. YÖK formatında özgeçmiş,
    3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
    4. 2 adet fotoğraf,
    5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
    6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi'nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
    7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Memurlar İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı! İşte detaylar