İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü 23 öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda alınacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve bölüm için arandığı bilgisine de yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuruda istenen belgeler de belirtildi.

İşte İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuruda istenen belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2. YÖK formatında özgeçmiş,

3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4. 2 adet fotoğraf,

5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (Asılları ile birlikte getirildiğinde diplomaların onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi'nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)

7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)

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