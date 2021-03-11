4.000 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı başvuru şartları merak ediliyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı personel alımı olarak kamuda istihdam edilecek olan personeller için detayları yayımlayan İŞKUR, istihdam edilecek olan personellerde aranacak olan nitelikleri erişime açtı. Peki, kurum dışı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
4.000 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021
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