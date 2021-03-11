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    • Memurlar
    • 11.03.2021 15:06
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    • 11.03.2021 15:06
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    4.000 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız ! ...

    4.000 TL ücretle KPSS koşulsuz imtihansız onlarca kente personel alımı yapılıyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. Bu anlamda kurum dışı personel alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. , , , , , , ve birçok ilde gerçekleştirilecek olan kurum dışı personel alımı, ilanda paylaşılan bilgiler aracılığıyla gerçekleşecek. Peki, kamu için kurum dışı personel alımı nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

    takvim.com.tr
    4.000 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı başvuru şartları!

    4.000 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı başvuru şartları merak ediliyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı personel alımı olarak kamuda istihdam edilecek olan personeller için detayları yayımlayan İŞKUR, istihdam edilecek olan personellerde aranacak olan nitelikleri erişime açtı. Peki, kurum dışı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

    4.000 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı

    Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021

    Şırnak Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 12.03.2021

    İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021

    Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021

    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden Personel Alımı Sınav İlanı 12.03.2021

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 11.03.2021

        Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021

        Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021

        Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021

        Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021

        SPK Bilişim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 18.03.2021

        Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

        Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı ilk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı 15.03.2021

        Gelir İdaresi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 17.03.2021

        İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021

        İŞKUR KAMU İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

        İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

        - Türk vatandaşı olmak,

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        - Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

        - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

        - İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

            KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

            Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
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            Haberler Memurlar 4.000 TL maaşla KPSS şartsız sınavsız onlarca şehre personel alımı başvuru şartları! İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı...