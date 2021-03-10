Ziraat Bankası KPSS şartı olmaksızın 230 memur alımı yapacağını duyurdu. 4 farklı ilan yayınlayan banka, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesine istidam sağlayacak. Peki Ziraat Bankası hangi kadrolara alım yapacak? Başvuru şartları neler ve başvurular ne zaman başlayacak ? İşte merak edilen tüm detaylar....
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Bankası Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş bünyesinde personel alımı gerçekleştirilecek.
Başvurular 09-26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava başvuracak adaylar, sınav maliyeti olarak 195 TL sınav ücreti ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir
HANGİ KADROLARA KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Ziraat Bankası memur alımı yapılacak kadroları ve kaç kişi alınacağını açıkladı. İşte alım yapılacak kadrolar;
Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı
Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı
Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardmcısı
Ziraat Teknoloji 30 Uzman Yardımcısı