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    • Memurlar
    • 10.03.2021 12:52
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    • 10.03.2021 12:52
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    duyurdu: KPSS şartsız 230 personel alımı yapılacak! İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları...

    tarafından personel alımına ilişkin yeni bir ilan yayınlandı. Banka tarafından KPSS şartsız 230 memur alımı yapılacağı açıklandı. 4 farklı ilanda, Ziraat Bankası A.Ş., A.Ş. ve A.Ş. bünyesine istihdam sağlanacak. Peki, Ziraat Bankası hangi kadrolara alım yapacak? Ziraat Bankası 230 memur alımı başvuru şartları nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası KPPS şartsız 230 memur alımı başvurusu!

    Ziraat Bankası KPSS şartı olmaksızın 230 memur alımı yapacağını duyurdu. 4 farklı ilan yayınlayan banka, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesine istidam sağlayacak. Peki Ziraat Bankası hangi kadrolara alım yapacak? Başvuru şartları neler ve başvurular ne zaman başlayacak ? İşte merak edilen tüm detaylar....

    ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Bankası Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş bünyesinde personel alımı gerçekleştirilecek.

    Başvurular 09-26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır.

    SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    Sınava başvuracak adaylar, sınav maliyeti olarak 195 TL sınav ücreti ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir

    HANGİ KADROLARA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

    Ziraat Bankası memur alımı yapılacak kadroları ve kaç kişi alınacağını açıkladı. İşte alım yapılacak kadrolar;

    Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı

    Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı

    Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardmcısı

    Ziraat Teknoloji 30 Uzman Yardımcısı

        ZİRAAT TEKNOLOJİ A.Ş. UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

        3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

        4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

        5. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. tarafından yapılacak olan personel alımlarına ilişkin başvuru işlemleri bugün resmen başladı. 9 Mart'ta başlayan 230 personel alımı başvuruları 26 Mart 2021 tarihinde gün sonuna kadar devam edecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini önce https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresinde sisteme üye olarak başlatacaklar. Ardından gerekli yönlendirmelerle başvuru işlemleri tamamlanacak.
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