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    • Memurlar
    • 10.03.2021 08:20
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    • 10.03.2021 08:20
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    Onlarca ilde kamuya KPSS şartsız ve 55 KPSS puanı ile memur, şoför, beden işçisi, sağlık personeli alımı başvuru şartları nedir?

    Bugün yayımlandı: Belediyelere KPSS'siz ve 55 KPSS ile personel alımı. İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurularda belediyelere en az ilköğretim mezunlarından KPSS'siz ve 1 belediyeye 55 KPSS ile kamu personeli , işçi ve memur alımı yapılacağı duyuruldu. Tüm duyuruların ortak güzergahı KPSS koşulu olmaması ve en az 55 KPSS puanı istenmesidir. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız ve 55 KPSS puanı ile memur, sekreter, sağlık personeli alımı...

    Kamuya 16 şehirde sağlık personeli, sekreter, memur, itfaiye eri, beden işçisi, temizlik personeli, şoför ve işçi ile personel alımı için duyurular bugün yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda 16 duyuru yayımlandığı ve bu 16 duyuru ile çok rakamda personel alınacağına yer verildi. Tüm duyuruların ortak güzergahı KPSS koşulu olmaması. Belediyelere kadrolu kamu işçisi statüsünde yapılan bu personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İşte en az ilköğretim mezunu personel alımı başvuru şartları!

    İLANLAR

    Bugün yayımlanan ilanlar şu şekilde:

    Taşpınar Belediyesi 55 KPSS ile memur alımı

    Ankara ve İstanbul'da belediye personeli alımı

    Eskişehir ve Manisa'da belediye personeli alımı

    Bursa ve Tekirdağ'da Belediyelere personel alımı

    Muğla, Kastamonu, Ağrı ve Antalya'da Belediyelere Personel alımı

    Osmaniye Yarbaşı Belediye Ltd Şti.10.03.2021

    Çankırı Kızılırmak SYDV.16.03.2021

        Şırnak Beytüşşebap SYDV Pers. Alımı

        Mardin Artuklu SYDV Pers. Alımı 11.03.2021

        Van Çaldıran SYDV Pers. Alımı 15.03.2021

        İzmir İzelman

        Çorum Uğurludağ Beld. Pers

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        İŞKUR'da yayımlanan belediye işçi ve personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

        • Türk vatandaşı olmak.

        • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        • Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.


            İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?

            Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
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            Haberler Memurlar Onlarca ilde kamuya KPSS şartsız ve 55 KPSS puanı ile memur, şoför, beden işçisi, sağlık personeli alımı başvuru şartları nedir?
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