Onlarca ilde kamuya KPSS şartsız ve 55 KPSS puanı ile memur, şoför, beden işçisi, sağlık personeli alımı başvuru şartları nedir?

Kamuya 16 şehirde sağlık personeli, sekreter, memur, itfaiye eri, beden işçisi, temizlik personeli, şoför ve işçi ile personel alımı için duyurular bugün yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda 16 duyuru yayımlandığı ve bu 16 duyuru ile çok rakamda personel alınacağına yer verildi. Tüm duyuruların ortak güzergahı KPSS koşulu olmaması. Belediyelere kadrolu kamu işçisi statüsünde yapılan bu personel alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İşte en az ilköğretim mezunu personel alımı başvuru şartları!
İLANLAR
Bugün yayımlanan ilanlar şu şekilde:
Taşpınar Belediyesi 55 KPSS ile memur alımı
Ankara ve İstanbul'da belediye personeli alımı
Eskişehir ve Manisa'da belediye personeli alımı
Bursa ve Tekirdağ'da Belediyelere personel alımı
Muğla, Kastamonu, Ağrı ve Antalya'da Belediyelere Personel alımı
Osmaniye Yarbaşı Belediye Ltd Şti.10.03.2021
Çankırı Kızılırmak SYDV.16.03.2021