KPSS şartsız ve 55 KPSS puanı ile onlarca ilde kamuya memur, şoför, beden işçisi, sağlık personeli alımı başvuru şartları nedir?

Bugün yayımlandı: Belediyelere KPSS'siz ve 55 KPSS ile personel alımı. İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurularda belediyelere en az ilköğretim mezunlarından KPSS'siz ve 1 belediyeye 55 KPSS ile kamu personeli , işçi ve memur alımı yapılacağı duyuruldu. Tüm duyuruların ortak güzergahı KPSS koşulu olmaması ve en az 55 KPSS puanı istenmesidir. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.
İLANLAR
Bugün yayımlanan ilanlar şu şekilde:
Taşpınar Belediyesi 55 KPSS ile memur alımı
Ankara ve İstanbul'da belediye personeli alımı
Eskişehir ve Manisa'da belediye personeli alımı
Bursa ve Tekirdağ'da Belediyelere personel alımı
Muğla, Kastamonu, Ağrı ve Antalya'da Belediyelere Personel alımı
Osmaniye Yarbaşı Belediye Ltd Şti.10.03.2021
Çankırı Kızılırmak SYDV.16.03.2021